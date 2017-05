Carnets de route - Mémoire cyclistes par Bernard Thévenet

Bernard Thévenet reste l'un des champions français les plus appréciés et les plus populaires. Il entre dans la légende en 1975, le jour où il terrasse Eddy Merckx dans la montée de Pra-Loup. En 10 ans de carrière, il a gagné deux fois le Tour de France, le critérium du Dauphiné libéré, le Tour de Romandie, le Tour de Catalogne,...

Dans ce livre de mémoire en véritable formes de carnet de route, il nous raconte ses débuts en Bourgogne, les premiers critériums, le Tour, les classiques jusqu'à aujourd'hui où il occupe les fonctions de directeur du Dauphiné libéré et de la relation publique sur le Tour de France.

Dans sa roue, le lecteur vit son ascension et son succès, mais aussi les drames inévitables d'une carrière cycliste ponctuée d'impondérables...