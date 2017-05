Le britannique Jacob Hennessy ouvre le bal !

Une étape verrouillée , malgré tout Lander SEYNAEVE (Roubaix-Lille Métropole), Joeri STALLAERT (Cibel-Cebon) et Mikkel BJERG (Team Giant-Castelli) tentèrent de s’en donner à cœur joie dès la première dizaine de kilomètres. Un trio qui tenta l’aventure voltigeant aux commandes avec une avance qui avoisina les 45s. Mais en contre, le peloton ne lâcha rien, et tout naturellement après une bonne heure et demie de cavale, le regroupement fut inévitable. L’occasion, pendant ce temps, pour DLAMINI Nichola (Dimension Data For Qhubeka) d’empocher des points précieux pour le GPMt, ainsi que pour Clément ORCEAU (Vendée U) d’en faire de même pour le maillot des sprints intermédiaires.

Dans le final, Jacob Hennessy (Grande-Bretagne Espoirs) lors d’un sprint massif, remporta cette première étape malgré les bonnes intentions de l’australien Robert STANNARD (AUS) et Jordan LEVASSEUR (A.Terre).

Classement Étape 1 :

1 HENNESSY Jacob GBR GBR * les 114,7 km en 2h28'34'' (moy. 46,323 km/h) (b : 10'')

2 STANNARD Robert AUS AUS * (b : 6'')

3 LEVASSEUR Jordan ADT FRA * (b : 4'')

4 STALLAERT Joeri CIB BEL

5 WARLOP Jordi EFC BEL *

6 DE DECKER Alfdan LSO BEL *

7 KRIEGER Alexander LPC GER (b : 2'')

8 GHYS Robbe LSO BEL *

9 MADSEN Frederik TGC DEN *

10 AUER Daniel RSW AUT