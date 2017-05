Retour sur la manche de Coupe de France à Izernore

L'équipe de la DN 17 Nouvelle Aquitaine était représenté par 4 filles qui sont Elodie Belz, Lucie Lahaye, Anais Morichon et Holly Waymark.

Sur un parcours très usant et difficile à cause du soleil et de la chaleur qui était au rendez-vous, on assista à une course d'attente où la sélection s'est fait par l'arrière. Il fut attendre l'avant dernier tour pour voir une attaque sérieuse de Marion Sicot, qui a pris 40 secondes d'avance lors d'une descente et qui s'est lancé dans un contre la montre de 17km. Cela lui permettra de tenir en respect le peloton restant et de gagner cette manche.

Du côté de la DN 17, seul la Nordiste Lucie Lahaye finie cette course et se classa à la 14ème place, de bonne augure avant son stage en équipe de France du 22 mai au 25 mai, et avant les course UCI de Morbihan et Plumelec les 26 et 27 Mai qui l'attendent.

A noter également la très belle 6ème place d'Ophélie Fenart qui grâce à cela s'empare du maillot rose de leader de cette Coupe de France !

La DN 17 perd une place au général par équipe et se retrouve à la 11ème place.

La prochaine manche de la Coupe de France se tiendra à Loudéac le 21 Mai.