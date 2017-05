Le mot de la fin pour Jordan Levasseur

Jordan Levasseur (Armée de Terre) a remporté la troisième et dernière étape de « A Travers les Hauts de France » à Arras. Un coup de maitre pour le solide spécialiste de la piste de la formation de l’Armée de Terre . En devançant dans le final le belge Joeri Stallaert CIB et le roubaisien Emiel Vermeulen RLM, le Champion de France de l'américaine 2016 s’est emparé au final du maillot de leader.

Au départ de Doullens, et en direction du 1er GPMt de Barly km 12, les premiers à se manifester furent Joris BLOKKER (Monkey Town Continental Team), Adam JAMIESON (An Post-ChainReaction), Romain LE ROUX (Armée de Terre) et Ruben APERS (Lotto-Soudal U23) .

Dans la foulée devant on retrouva très vite Yann GUYOT (Armée de Terre), Aritz BAGÜES KALPARSORO (Euskadi Basque Country-Murias), Joeri CALLEEUW (Roubaix-Lille Métropole), Steffen MUNK CHRISTIANSEN (Team Almeborg-Bornholm), Nicholas DLAMINI (Dimension Data for Qhubeka), Stan DEWULF (Lotto-Soudal U23) et Marco ZANOTTI (Monkey Town Continental Team) vers le 20ème km . 45.1km étant effectués dans la 1ère heure.

Et surtout une avance de 2.50 au 70ème km

Mais voilà, en contre certaines formations s’unirent et l’avance des fuyards s’envola avec un regroupement général au km 146....Malgré de nombreuses tentatives, c’est un peloton compact qui se présenta dans les rues arrageoises, le mot de la fin revenant à Jordan LEVASSEUR (Armée de Terre). Il devance Joeri STALLAERT (Cibel-Cebon) et Emiel VERMEULEN (Roubaix-Lille Métropole). Qui pour l’occasion fit coup double , par le jeu des bonifications.

Classement Étape 3 :

1 LEVASSEUR Jordan ADT les 170,3 km en 3h52'59'' (moy. 43,857 km/h) (b : 10'')

2 STALLAERT Joeri CIB à 0 (b : 6'')

3 VERMEULEN Emiel RLM à 0 (b : 4'')

4 MADSEN Frederik TGC à 0

5 STANNARD Robert AUS à 0

6 AUER Daniel RSW à 0

7 WARLOP Jordi EFC à 0

8 BEULLENS Cedric EFC à 0

9 OLLEGAARD Morten ABB à 0

10 STEWART Mark SKT à 0

Classement général final :

1 LEVASSEUR Jordan ADT les 483,4 km en 11h'10'01'' (moy. 43,273 km/h)

2 STALLAERT Joeri CIB à 2

3 GUYOT Yann ADT à 2

4 MADSEN Frederik TGC à 4

5 HENNESSY Jacob GBR à 4

6 STANNARD Robert AUS à 8

7 VERMEULEN Emiel RLM à 10

8 BIGUM Simon ABB à 10

9 CALLEEUW Joeri RLM à 10

10 KRIEGER Alexander LPC à 11

Crédit Photo : Daniel Schamps