Petit à petit « notre » oiseau fait son nid

Sur la ligne de départ avec Henri Paul Fin, Le peloton observa une minute de silence au départ en mémoire d'Albert Bouvet, ancien coureur, ancien chef des services sportifs du Tour et un des artisans du retour des pavés sur Paris-Roubaix.

Si la saison dernière l’organisation chère à Hubert Louvet fut tracée sur le Circuit Souvenir de la Grande Guerre et le secteur d’Albert, cette année le peloton fort de 14 équipes, la formation Nice Cycling Team étant toujours attendue, le peloton se dirigeant via Mers les Bains et le tout sous le soleil retouvé.

Dans la première heure il fut difficile de s’extraire de la meute, sur les petites routes picardes le peloton faisant la loi.

De retour à Glisy après 40km les Franck Bonnamour, Elie Gesbert (Fortuneo-Vital Concept), Dorian Godon (Cofidis, solutions crédits) Thibault Ferasse, Benjamin Thomas (Armée de Terre), Roy Jans, Ludwig De Winter (WB-Veranclassic-Aqua Protect) Julien Duval (AG2R La Mondiale), Raphael Freienstein (Team Kuota-Lotto Kern Haus), Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93), Yannick Martinez (Delko Marseille-Provence KTM), Jérémy Cornu, Paul Ourselin (Direct Energie), Johan Le Bon et Cédric Pineau (FDJ) tentèrent de s’isoler...L’évasion de ce groupe rentrant dans l’ordre avec un peloton vigilant via Poix en Picardie km 88..

Suite au regroupement effectué lors du 1er GPMt Loïc CHETOUT (Cofidis) s’engage dans un bras de fer bien difficile...Le coureur de la Cofidis se faisant reprendre après une belle cavale.

A 70bornes de la décision finale Maxime VANTOMME (WB-Veranclassic-Aqua Protect), Ryan ANDERSON (Direct Energie) et Flavien DASSONVILLE (HP BTP-Auber 93) assurent le spectacle comptant jusqu’à 2.30 d’avance ...Mais voilà en contre on ne laisse pas filer...

Le regroupement effectué sur les hauteurs de Mers les Bains Julien Loubet (Armée de Terre) et Johan Le Bon (FDJ) ont pris 7" d'avance...Mais ne peuvent résister à un peloton emmené par les Direct Energie et AG2R La Mondiale. A moins de dix bornes de l’arrivée, Anthony PEREZ (Cofidis), Lawrence NAESEN (WB-Veranclassic-Aqua Protect), Nicolas BALDO (HP BTP-Auber 93) et Marc FOURNIER (FDJ) sont sortis et comptent 10" d'avance.

Adrien Petit (Direct Energie)

Vainqueur du GP de la Somme

« Ca a été une course comme je les apprécie avec du mouvement toute la journée. Ca a roulé vite et ceci a rendu la course très usante. Certains coureurs l’ont payé dans le final. Le circuit était compliqué. Je savais que je ne pourrai pas suivre les attaques dans la bosse donc je suis monté à mon rythme mais à un bon train. Je n’avais ensuite qu’à attendre le sprint que j’ai lancé de loin et il ne fallait pas qu’il y ait 50 m de plus !

L’équipe a toujours été représentée dans les échappées, c’était le but au départ. On s’est fait plaisir et on a la victoire au bout. On s’est perdu dans le final avec Romain Cardis mais on s’est retrouvé à 800 m de la ligne où je lui ai dit de m’emmener. On a appris que Jonathan Hivert avait remporté le Tour de Castille et Leon, ce qui porte notre total à 21 victoires depuis le début de l’année.

Dès mercredi prochain, je retrouve Bryan Coquard et mon rôle d’équipier sur le Tour de Belgique. »

Rudy Barbier (AG2R La Mondiale) 2e

« L’équipe a dû rapidement prendre les choses en main dans le peloton car nous n’étions pas assez représentés à l’avant. On a imprimé un tempo assez rapide qui a fatigué le peloton. Au final je bute sur Adrien Petit qui est en pleine bourre actuellement. J’ai des regrets pour l’équipe qui a roulé toute la journée. La route était en très mauvais état à l’arrivée. Je prends un trou à 300 m de la ligne puis un autre à 50 m. Je ne cherche pas d’excuse car je suis tombé sur plus fort que moi aujourd’hui.

Je souhaite rapidement concrétiser car j’en suis à quatre podiums sans victoire depuis le début de saison, c’est beaucoup trop. L’équipe me fait confiance et j’aurais aimé leur rendre. Il y a toujours un petit quelque chose. L’objectif est d’arriver au Championnat de France en bonne forme et de créer la surprise. »

Classement :

1 Adrien PETIT (Direct Energie) en 3h59'13''

2 Rudy BARBIER (AG2R La Mondiale)

3 Lorrenzo MANZIN (FDJ)

4 Romain CARDIS (Direct Energie)

5 Hugo HOFSTETTER (Cofidis)

6 Thibault FERASSE (Armée de Terre)

7 Erwann CORBEL (Fortuneo-Vital Concept)

8 Jelle DONDERS (Team Differdange-Losch)

9 Damien TOUZÉ (HP BTP-Auber 93)

10 Jimmy RAIBAUD (Armée de Terre)