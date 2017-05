St Omer (62) : on va vibrer pour les France

Afin de porter le Maillot « Bleu Blanc Rouge » pour une année entière

Un rendez-vous « national » que les locaux du VC St Omer Présidé par Philippe Tacquez, la ville de St Omer, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer ne veulent pas manquer. Après Vesoul 2016, la 12ème Ville du Pas de Calais sera prête pour l’événement. Trois Jours de Course de « Haut niveau », quatre jours de fêtes réuniront à Saint Omer, compétiteurs et amoureux de « beaux vélos » pour l’attribution de titres nationaux chez les féminines et les hommes sur les disciplines du Contre la Montre Individuel et de la Route. Un Philippe Tacquez qui a hâte d’y être « Je dirai que nous avons été trop vite prêts. Certes il y a encore des petits détails à régler, mais nous sommes au bout du tunnel. Il est évident que l’organisation des Championnats de l’Avenir en 2014 nous a permis de réfléchir différemment. Certes ici la marche est plus haute, mais grâce à tous : élus, administrations, bénévoles la mobilisation est totale. Nous arrivons dans une phase finale décisive et je vous assure que les nuits sont courtes » .

Depuis la reconnaissance officielle le tracé dessiné par Philippe Tacquez a fait débats : « Je l’ai tracé en tenant compte de la géographie de Saint-Omer et des contraintes en distance à développer pour le parcours des France que nous avons. Mon but était de trouver un parcours atypique, avec un esprit « flandres », c’est à dire roulant, et une partie avec un long faux plat, une bosse un « berg » qui pourrait user au fil des tours le peloton ».

Les Hauts de France et les « France » une histoire d’amour.

D’abord en 1982. Sur le circuit de Bailleul (59), nous étions déjà là pour voir Régis Clère (Mercier Coop) s’imposer aux dépends de Bernard Vallet (La Redoute Motobécanne) et Jacques Michaud (Mercier Coop). Chez les « Elites » Laurent Biondi devança Tené Bajan et Denis Roux. Puis il fallut attendre 23ans pour le rendez-vous de Boulogne sur Mer 2011. Là, les spectateurs assistèrent en nombre à un programme complet et comme lauréats : CLM Hommes : Sylvain Chavanel, CLM Femmes : Edwige Pitel, CLM Femmes Esp : Alna Burato. Route Hommes : Pierrick Fedrigo, Route Hommes Amateur : Rémy Pauriol, Route Dames : Magali Le Floch, Route Dames Espoir : Karine Gautard. La ville de Boulogne sur Mer fut de nouveau en première ligne en 2011 avec de nouveaux Championnats de France. Nouveaux circuits, nouveaux titrés. CLM Hommes : Christophe Kern, CLM Femmes : Jeannie Longo, CLM Femmes Espoir : Audrey Cordon. Coté « route » furent honorés : Route Homme : Sylvain Chavanel, Route Hommes Amateur : Freddy Bichot, Route Dames : C Ferrier Bruneau, Route Dames Espoir : Audrey Cordon. Dans la foulée en 2012, c’est Saint Amand les Eaux qui hérita du rendez vous national. Là ,si imposèrent, CLM Hommes Sylvain Chavanel, CLM Dames et Espoir Pauline Ferrand Prevot. Sur la route Nacer Bouhanni enleva le titre chez les Hommes, Jimmy Raibaud chez les Amateurs et la belle Marion Rousse chez les Féminines et Espoirs.

Huit titres nationaux décernés.

Un parcours que Pierre-Yves Chatelon, entraîneur national des Espoirs à la FFC, qualifie également lui aussi « de nordiste. Il reste en effet roulant malgré le berg. Chez les amateurs avec des équipes de six coureurs au départ on peut s’attendre à une course de mouvement, alors que chez les pros, les formations qui disposent de sprinters tenteront de contrôler l’épreuve comme cela avait été le cas au Futuroscope, sur un tracé qui était quasiment similaire à celui-ci. » La donne pourrait changer « si le temps n’est pas au beau. Ce ne sera pas la même course, et cela peut alors s’apparenter à une classique. La bascule du « Mont » est loin de l’arrivée. Mais le vent venait à souffler de côté cela pourrait alors devenir très intéressant ».

Le 22 Juin :

Championnats de France du C.L.M. Dames Espoirs : 25.3km

Les départs de Saint Martin lez Tatinghem . 1er Départ : 13h16

Les arrivées Saint Omer Vélodrome Jacques Anquetil

Championnats de France du C.L.M. Dames Scratch : 25.3km

Championnats de France du C.L.M Hommes Scratch : 51.6km

Les départs de Saint Martin lez Tatinghem . 1er Départ : 14h40

Les arrivées Saint Omer Vélodrome Jacques Anquetil

Champion de France du C.L.M Hommes Elite Amateurs : 51.6km

Le 24 Juin :

Championnats de France Hommes Elite Amateurs

Départ Saint Omer Boulevard G Courbet 9h00

11 tours de 15.5km : 170.5km

Arrivée Saint Omer Boulevard G.Courbet vers 13h10

Championnats de France Dames Espoirs Route

Départ Saint Omer Boulevard G Courbet 13h55

7 tours de 15,5km : 108.5km

Arrivée Saint Omer Boulevard G.Courbet vers 16h55

Championnats de France Dames Scratch Route

Le 25 Juin :

Champion de France Hommes Elite Professionnels

Départ Saint Omer Boulevard G Courbet 10h40

16 tours de 15,5km : 248km

Arrivée Saint Omer Boulevard G.Courbet vers 16h52