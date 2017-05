15ème Grand Prix des Hauts de France Douchy les Mines

Le 25 Mai dernier a eu lieu le 15ème Grand Prix des Hauts de France à Douchy les Mines et c'est une belle journée qu'ont vécu les suiveurs de ce 15e Grand Prix des Hauts de France avec une course qui n'aura jamais connu de temps mort.

Pascal Leroux devant Maxime Blampain

Les organisateurs,avec en tête l'inusable Michel Thellier, ont encore réussi un tour de force en présentant un joli plateau malgré la concurrence d'une manche de Coupe de France qui est encore une de ces aberrations d'un calendrier qui n'est pas toujours maîtrisé en haut lieu.

C'est un peloton de 103 partants qui s'élança à l'assaut des 183,6 km agrémentés de trois portions de pavés. Malgré la distance des audacieux avaient décidé de mettre la pression dès le début c'est ainsi que Benjamin Poiret (ESEG Douai), Théo Sagnier (CC Nogent/Oise), Nicolas Pelleriaux (VCA St-Quentin), Maxime Roger (Chambéry CF) s'isolaient à l'avant rejoint un peu plus loin par Johan Paque (VCA St-Quentin) et Sven Burger (WV Noord Holland-Monkey Team),l'avantage oscillera entre 12 et 50'' avant qu'un regroupement complet est lieu aux alentours du 38e km.

Le temps de souffler un peu et de se ravitailler qu' une cassure se produit dans le long faux plat qui mène les coureurs vers Avesnes le Sec. Un groupe de 14 hommes se retrouvent ainsi à l'avant avec Célestin Leyman, Viktor Verschaeve (EFC), Matthias Van Beethoven (ESEG Douai), Hugo Bouguet, Camille Thominet (CM Aubervillers), Sylvain Montana (VC Rouen 76), Pascal Le Roux (VCA St-Quentin),Quentin Bernard, Florian Deriaux (Dunkerque LC), Clément Champoussin, Hugo Pigeon, Maxime Roger (Chambéry CF), Maxime Blampain (Sojasun), Mattias Ray Maeckers (Royal Antwerp BC). Une contre attaque sort à la faveur des pavés avec Florian Van Eslander (ESEG Douai),Axel Larenaudie (CC Nogent/Oise), Silver Maoma (VC Rouen 76), Alexis Martin (VCA St-Quentin), Pierre Hubau (Dunkerque LC), Sven Moris (VP Consulting-Zanatta), Jaap De Jong (Chambéry CF), Ronan Van Zandbeek (Willebrord Wil Vooruit). Ce contre naviguera aux alentours de 20'' avant de se faire reprendre. A l'avant les quatorze s'entendent bien et vont former une échappée fleuve qui va durer malgré les efforts des hommes de Lotto-Soudal qui ont raté l'échappée.



A l'entame des circuits locaux (129e km) l'écart frôle les 2' sur un peloton encore fort d'une cinquantaine d'hommes.Le peloton réagit et voit l'écart fondre pour revenir à une quarantaine de secondes, va-t-on assister à un regroupement général d'autant plus qu'à l'avant Hugo Bouguet et Hugo Pigeon sont lâchés.Sentant le danger Célestin Leyman (EFC) et Florian Deriaux attaquent sans succès à 10 km de l'arrivée mais l'écart grandit de nouveau, aussitôt Pascal Le Roux (VCA St-Quentin) contre rejoint par Maxime Blampain (Sojasun), ils vont réussir a conserver une poignée de mètres sur la ligne, le peloton terminant à 2'.

Aujourd'hui l'audace aura payée c'est la première fois qu'une échappée du début de course arrive à ses fins dans un GP des Hauts de France.