Le Pavé 2007 pour Nils Eekhoff

Un néerlandais surdoué, qui en 2016 termina 4e étape de la Course de la Paix juniors, 2e étape de la Ronde des Vallées, 2e de Paris-Roubaix juniors, 2e de la Ronde des Vallées, a remporté à 19ans ce dimanche la 50e édition de Paris-Roubaix Espoirs (1.2U), disputée sur 182,2 kilomètres entre Péronne (Somme) et le vélodrome de Roubaix (Nord). Le Néerlandais a devancé Guillaume Millasseau (Chambéry CF) et le Belge Jordi Warlop (EFC-L&R-Vulsteke).

Nils Eekhoff succède à Filippo Ganna au palmarès de l'épreuve.

25 équipes et 145 engagés au départ de cette 50ème édition du Paris Roubaix Espoirs. Avec, au départ de Péronne, des conditions de course rendues difficiles. Si certains, en prévision de ce rendez-vous U23, craignaient des pavés humides et glissants : synonyme de Paris Roubaix, c’est dans d’autres conditions de course que le peloton évolua. 21 secteurs de pavés sous un soleil de plomb et de fortes chaleurs passés par des candidats à la succession de l’italien Filippo Ganna qui s’élancèrent sous le coup de midi pour 182.6km. Un Paris Roubaix difficile et dangereux suite aux nombreux pièges du jour. La poussière, très présente sur une bonne partie des secteurs pavés pour un total de 35km, venant perturber la donne.

Sous 30° les premiers à se mettre en évidence furent Paul SAUVAGE (CC Etupes) et Mathieu MORICHON (Limousin). Ils furent imités par Max KANTER (Development Team Sunweb), Maxime ROGER (Chambéry Cyclisme Formation) et Jakob EGHOLM (Team Giant-Castelli). Une première heure de course animée avec Nicolas PRIMAS (VC Pays de Loudéac) qui tenta le coup à son tour.

Les pavés.

Sur le secteur de Troivilles km 48, une cassure permet à onze unités de s’envoler.

Il y a là Carloalberto GIORDANI (Team Colpack), Adriaan JANSSEN (SEG Racing Academy), Leon ROHDE (Development Team Sunweb), Robbe GHYS (Lotto-Soudal U23), Emmanuel MORIN (Sojasun espoir-ACNC), Maxime BLAMPAIN (Sojasun espoir-ACNC), Jacob De Jong (Chambery Cyclisme Formation), Lionel TAMINIAUX (AGO-Aqua Service), Iver SKAARSETH (Norvège), Thomas JENSEN (Team Giant-Castelli), Florian VAN ESLANDER (ESEG Douai) . En contre , une partie du peloton se retrouve au sol. avec de nombreux incidents mécaniques.

L’avance se creuse , avec plus de 2.30 . Trois coureurs ont tenté de partir en contre-attaque: Stefano OLDANI (Team Colpack), Florian MAÎTRE (Vendée U) et Clément GABISSON (ESEG Douai) mais ont été repris par le peloton.

Coup de théâtre. Maitrisant son sujet, avec plus de 3mn d’avance les onze se trouvèrent coincés le trafic ferroviaire un passe à niveau fermé venant contrarier l’avance des fuyards. Ce fait de course perturba las bonnes intentions du groupe à l’avant. Redonnant même de nouvelles ambitions au peloton

Situation de course au kilomètre 150

6 coureurs en tête: Adriaan JANSSEN (SEG Racing Academy), Tanguy TURGIS (BMC Development Team), Robbe GHYS (Lotto-Soudal U23), Lionel TAMINIAUX (AGO-Aqua Service), Jaap DE JONG (Chambéry Cyclisme Formation), Jordi WARLOP (EFC - L&R - Vulsteke)

A 30 secondes, le peloton

Ils sont donc 15 en tête actuellement.

Lucas ERIKSSON (SEG Racing Academy), Nathan VAN HOOYDONCK (BMC Development Team), Senne LEYSEN (Lotto-Soudal U23), Clément CHAMPOUSSIN (Chambéry Cyclisme Formation), Hugo PIGEON (Chambéry Cyclisme Formation), Martin PALM (AGO-Aqua Service), Alexys BRUNEL (CC Etupes), Pierre IDJOUADIENE (CC Etupes), Adriaan JANSSEN (SEG Racing Academy), Tanguy TURGIS (BMC Development Team), Robbe GHYS (Lotto-Soudal U23), Lionel TAMINIAUX (AGO-Aqua Service), Jaap DE JONG (Chambéry Cyclisme Formation), Jordi WARLOP (EFC - L&R - Vulsteke, Martin RAPIN (Sojasun espoir-ACNC)

SOIT 35.2 km de pavés

Un final de haute tenue animée par le nordiste Alexys BRUNEL (CC Etupes), Nathan VAN HOOYDONCK (BMC Development Team) et un troisième homme dont l'identité n'a pas été révélée. En contre les Clément CHAMPOUSSIN (Chambéry Cyclisme Formation), Jaap DE JONG (Chambéry Cyclisme Formation), Hugo PIGEON (Chambéry Cyclisme Formation), Jordi WARLOP (EFC - L&R - Vulsteke) Nils EEKHOFF (Development Team Sunweb), Pierre IDJOUADIENE (CC Etupes), Senne LEYSEN (Lotto-Soudal U23), Emmanuel MORIN (Sojasun espoir-ACNC), Lucas ERIKSSON (SEG Racing Academy) ne lachent rien !

Mais voilà , à trop jouer au chat et à la souris le trio se fit reprendre à l’amorce du Parc des Sports...Et devant une jeunesse très présente Nils Eekhoff ajusta tout son monde.