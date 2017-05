Bradley Wiggins à la tête de ses troupes à Péronne !

les britanniques Dylan Kerfoot-Robson, Olivier Wood, Michael Thomson, Robert Scott, l’italien Léonardo Fedrigo, et le picard Corentin Ermenault ainsi que le Directeur sportif de l’équipe Simon Cope. Et l’invité surprise :l’ex vainqueur du Tour de France 2012 : Bradley Wiggins .

Ce dernier, avant de prendre la route en direction de Roubaix et des zones pavées, répondit à quelques questions, et posa pour la postérité.

« C’est mon premier déplacement pour voir l’équipe représenter mes couleurs. Depuis ma retraite le 28 décembre dernier, je n’ai pas eu l’occasion de venir les supporter. Aujourd’hui sur ce Paris Roubaix Espoirs, il me fallait être là » . Effectuant une photo avec les uns, un selfie avec les autres et de nombreuses dédicaces, l’ex Sky à son aise et en toute décontraction sous le soleil de Péronne se préta au jeu avant de se dérober et de filer à l’anglaise.... Par contre du coté de Roubaix, pour l’arrivée de l’épreuve gagnée par Nils Eekhoff, tout le monde chercha la présence de l’ex champion olympique...et selon Daniel Verbrackel, le « big boss » de cette journée roubaisienne, l’anglais ne foula pas la pelouse du vélodrome de Roubaix, où alors bien caché derrière ses lunettes de soleil.