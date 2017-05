Haspres : Fabien Godimus en solitaire

Le Grand Prix de l'Ascension d' Haspres attire chaque année pas mal de monde ainsi c'est 86 qui sont venus en découdre sur un parcours tracé partie en ville, partie dans la campagne avec de longs faux plats et en plus ce samedi la chaleur accablante allait accompagner la course.

Avant le départ une émouvante minute de silence fut observée en hommage à Grégoire Somogyi tragiquement disparu lors d'un entraînement la veille.

Dès le départ les démarrages vont fusé nous allons voir à l'avant Jordan Duret (SC Val d'Arré), Killyan Houcke (OGS), Fabien Béhague ( UC Wattignies), Adam Viez (Flandre EC)et Alain Delangue (EC Wambrechies ML),ils seront repris à Noyelle/Selle.

Un groupe ressort un peu plus loin avec Philippe Delisse (A.Denain),Jordan Decroix, Fabien Godimus, Florian Van Snick, Charles Hanquet (CC Villeneuve St-Germain), Eddy Lefevre (UV Fourmies), Fabrice Férat (VCA St-Quentin), Quentin Tillier (Olympique CVO), Geoffrey Ride (EC Wambrechies ML), Thomas Théry (US Gravelines), Stéphane Wins (VC Maubeuges), Florent Delhaye (VC Roubaix LM), nous étions au 32e km, il y avait là des costauds l'entente ne sera jamais bonne ainsi

Fabien Godimus (déjà) va laisser ses compagnons de route en compagnie de Philippe Delisse, Stéphane Wins, Jordan Decroix , ils auront 15'' avant la fin du quatrième tour pour se faire rejoindre à l'entrée d'Haspres par une trentaine d'hommes.

Sous un soleil de plomb allait-on assister à une longue accalmie avec une chasse aux bidons ? Eh non ! A mi course (5e tour) seize hommes s'isolent à l'avant, l'affaire ne traîne pas plus question de se faire revoir il y a les coureurs de la première attaque Philippe Delisse, Jordan Decroix, Fabien Godimus, Charles Hanquet, Quentin Tillier, Stéphane Wins,leur avaient filé le train Killyan Houcke, Jean-Baptiste Taleux, Geoffrey Venel, Franck Lerat, Pierre Paroissien, Ludovic Vasseur, Axel Gremelpont, Jérèmy Grossi, Thibaut Guillou et Jordan Duret. Se rendant compte qu'il est temps de réagir Julien Bachery, Sébastien Lefevre et Marc-Antoine Trzebowski vont se lancer à leur poursuite alors que l'avance est de 32''. La jonction s 'opère à moins de 40 km de l'arrivée. C'est terminé pour les autres. L'équipée va se scinder en plusieurs groupes suite aux démarrages de Wins, Vasseur sans succès mais à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée Fabien Godimus s'isole avec Charles Hanquet qui veut gagner pour rendre hommage à son équipier et ami Grégoire Somogyi , ces deux hommes ne seront pas rejoint et vont creuser un écart important.

Dans les derniers kilomètres ,Charles Hanquet émoussé depuis un moment va devoir laisser filer Fabien Godimus vers la victoire.

Malgré la chaleur accablante, 62 coureurs ont tenu à terminer l'épreuve organisée par l'Allez Denain.

Classement :

1 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI 2h 28'15''

2 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE À 35''

3 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS À 4'01''

4 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE À 4'12''

5 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI A 4'30''

6 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

7 TALEUX Jean-Baptiste O GRANDE SYNTHE

8 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

9 GREMELPONT Axel ALLEZ DENAIN

10 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM À 4'39''