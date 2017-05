Yannick Thueux (Ya Ya Tu’e) à nouveau en galère

Après une chute grave en course lors du GP de Samer le 18 Mai 2013, avec à l’époque une fracture fémorale, il s’est retrouvé à nouveau au sol ce week-end lors des championnats régionaux Pass Open à la Calotterie près de Montreuil. « J'ai chuté en accrochant la roue arrière du coureur devant moi. Je ne sais pas si c'est lui ou moi à l’origine de l’écart, mais je me suis retrouvé à terre» . Le verdict fut cruel avec le Fémur gauche cassé, le coude gauche bien abîmé 17 points de suture. Mais aussi quelques plaies de part et d'autre. « J'ai été opéré ce lundi matin au CHU de Boulogne sur mer. Je devrais sortir fin de semaine ».

A 46ans il tourne donc la page, mais pas comme il l’avait souhaité : « Je garde le moral, je sais que ça risque d'être long à se remettre mais bon. Là , c’est décidé je mets un terme aux compétitions. Je vais me consacrer à la famille aux cotés de mon épouse Marie et de mes filles : Justine 15 ans et Léna 10 ans. » Coté vélo 48h après l’impact, Yaya Tu’e veut continuer le vélo mais à plus petite échelle. « J’effectuerai quelques cyclosportives mais plus de courses ». Yannick Thueux (Ya Ya Tu’e) est aussi un motard chevronné, faisant partie de l’effectif de l’Euro Cycling Logistic 62 « Je participe à de nombreuses courses en tant que motard drapeau jaune. »