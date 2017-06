Kylian Sénicourt, la saga continue...

Une première année découverte 2016 sous les couleurs de l'Etoile Cycliste Foyenne (club du Périgord choisi pour son éloignement et dont l'un des dirigeants était un ami) où il participa à 25 épreuves qui lui permit de décrocher une victoire en cadet 1ère année.

Cette année 2017, Kylian franchit un palier, car, s'il n'y a pas encore de victoire, les places d'honneur et les podiums s'accumulent.

Les deux derniers classements laissent augurer un bel avenir ; en effet, il termine 10ème du championnat de Dordogne FFC à Boulazac (plus de 70 coureurs au départ), puis 3ème d'une course de niveau national (3ème manche du Grand Sud Ouest Cadets à Nïmes où plus de 100 coureurs étaient au départ) au sein d'une sélection cadet Dordogne. »Kiki » y mit la manière, puisqu'il sortit en solitaire et vint mourir sur les talons des 2 premiers.

Sa sélection est dores et déjà acquise pour la 4ème manche de ce challenge le 25 juin en Haute Vienne.