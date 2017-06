Les premiers titrés de l’air Hauts de France !

Si à Licques (62) en 2014, il fut organisé les derniers championnats Nord Pas de Calais Elites FFC ouverts aux coureurs des deux départements Nord et Pas de Calais, depuis il fut question de réformes. Avec l’horizon 2016/2017 et la création du nouveau Comité Régional des Hauts de France de Cyclisme.

En attendant à Hazebrouck (59) en 2015, Longueville (77) en 2016 les Présidents des Comités Nord Pas de Calais, Ile de France, Picardie et Champagne s’épaulèrent afin de mettre en place les prémices des « premiers » Championnats Elites suite à la refonte des Comités et des Régions.

La « Première » occasion d'endosser la nouvelle tunique chez les Féminines, les Elites et Espoirs!

C’est ainsi que ce 4 juin, se dérouleront à Villequier Aumont sur le 4ème Trophée Axe - Unidel Investissements les Championnats Inter-Région Dames et Hommes 1ère catégorie et Espoir. Sur une organisation de Chauny Sports Cyclisme orchestrée par David Bauwens et ses amis du Chauny SC. Une association qui a la lourde tâche d’organiser aussi Paris Chauny (UCI 1.2) qui le 24 septembre prochain en sera à sa 67ème édition. L'occasion de décrocher son ticket pour les Championnats de France de St Omer.

Le programme du jour.

9h00 : dossards minimes, cadettes, juniors et élites dames.

10h00 : départ juniors et élites dames pour 8 tours soit 8*9.18 = 73.44 kms

10h05 : départ minimes et cadettes dames pour 4 tours soit 4*9.18 = 36.72 kms

12h30 : cérémonies protocolaires Dames

13h00 : dossards élites et espoirs hommes

14h00 : départ hommes pour 15 tours soit 15*10.7 = 160.5 kms