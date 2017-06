Une journée en demi-teinte pour le tandem Pommelet-Lejamtel

25 tandems, dont trois Français, y compris un tandem, composé du dannois Rodrigue POMMELET, licencié à l’UV Neubourg en handisport et au VC Avranches en FFC, et François LEJAMTEL, un circuit de 8 KMS A FAIRE 13 FOIS, voilà le menu.

Dès 15H00, c’était partie. Gros départ, le tandem de Pommelet et Lejamtem pris soin de bien se placer dans les quinze premières position, les relances étant nombreuses dans les deux premiers kilomètres, se fit tasser, et perdait cinq mètre sur la meute, qu’ils combleront assez facilement. Malheureusement, dans la seconde relance du circuit, ils payaient le prix de leur effort, et prendront une vingtaine de mètres pour ne plus jamais les combler et laissaient une quinzaine d’équipages à l’avant.

Derrière, c’était déjà le chantier comme on dit dans le milieu cycliste, et leur tandem intégrait un groupe composé de deux tandems argentins, deux Malaisiens, et un belge, dans lequel ils collaboreront, pour essayer de rentrer sur trois tandems russes.

Malheureusement, les attaques et relances successives d’un des tandems argentins, eurent raison de la bonne entente du groupe et le fit se disloquer pour laisser partir un des tandems argentins, seul à la poursuite des russes.

Rodrigue et François termineront la course avec les belges, pour terminer 21ème de cette coupe du monde.

Réaction :

Rodrigue Pommelet «l’objectif était de faire au moins aussi bien que l’année dernière, même si nous n’avons pas pus bénéficier des mêmes conditions de préparations que la saison passée, conte tenu de l’annulation du tour de Belgique et d’autres épreuves, force est de constater que l’objectif n’est pas rempli. » Quant à François, il se dit déçu mais lucide comme Rodrigue, sa seule déception sur la course étant de ne pas avoir pu accompagner le tandem argentin, en effet, déclare François, quand l’argentin est partie, le belge a laissé un trou, j’ai cru qu’il allait y aller, et nous n’avons pas bougés. Après, sur le reste de la course, nous avons fait avec les moyens du moment. »

Maintenant, leur tandem attend d’avoir la décision de la DTN, pour pouvoir participer à la dernière manche de coupe du monde à Emmen Pays Bas, et en attendant, ils iront se préparer sur la Bernard Hinault à Saint-Brieuc 22.

A suivre..