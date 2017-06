Villequier Aumont (02) - Kevin Lalouette remet le couvert

Kévin Lalouette (CC Nogent-sur-Oise), dernier lauréat 2016 du Championnat Nord Pas de Calais, a récidivé ce dimanche lors du Championnat interrégional Hauts-de-France et Ile-de-France, disputé sur une distance de 160, 5 kilomètres autour de Villequier-Aumont (Aisne). Il a devancé son coéquipier Samuel Leroux et Anthony Pinaud (VCA Saint-Quentin).

Sur l’excellente épreuve de Chauny Sports Cyclisme, il ne fallut pas arriver en retard.Une fois l’hommage rendu à Greg Somogyi, le peloton de 78 élites et espoirs allait vite entrer dans la danse. Une fois Villequier Aumont dans le rétro, les Maxime Huygens (ESEG Douai) et Johan Paque (VC St Quentin) tentèrent et haussèrent le ton. Après cette première escapade, une belle bordure de 12 unités fut pris en compte.

Il y avait là Kevin Lalouette (CC Nogent), Valentin Gouel (ESEG Douai), Maxime Gressier (Club Neutre 59/62), Thomas Joly (CC Nogent), Killian Evenot (CM Auber), Florian Deriaux (Dunkerque LC), Baptiste Bleier (CM Auber), Quentin Bernard (Dunkerque LC), Anthony Pinaud (VCA St Quentin), Alexis Martin (VCA St Quentin), Joshua Dubau (Team Peltrax) et Alexandre Gratiot (VCA St Quentin). La bonne ambiance dans le groupe étant de mise l’échappée, dans un premier temps, se mit à l’aise avec une avance de une minute.

Le coup de chaleur passé, en contre on avisa avec Nicolas Moncomble (Dunkerque), Alexis Caresmel (ESEG Douai) Mathieu Riebel (VCA Le Bourget) et l’infatigable Samuel Leroux (CC Nogent). La jonction s’effectuant avec le groupe de tête après un bel effort.

Les kilomètres passant ils furent à nouveau onze à tenter de revenir sur l’avant. Julien Vanhaverbeke (Nogent) Pierre Lebreton (CM Auber), Alexandre Baillet (ESEG Douai), Benjamin Poiret (ESEG Douai), Raphael Garez (Dunkerque), Johan Paque (VCA St Quentin), Pierre Valette (Peltrax), Robin Boucher (Peltrax), Nicolas Prodhomme (CM Auber), Maxime Salmon (Auber SM), et Romain Barroso (Peltrax).

Dans la dernière heure, aux commandes les Nicolas Moncomble (Dunkerque), Kevin Lalouette (Nogent), Thomas Joly (Nogent), Alexis Caresmel (Douai), Alexis Martin (St Quentin), Samuel Leroux (Nogent), Killian Evenot (Auber), Maxime Gressier (CN 59/62), Florian Deriaux (Dunkerque), et Anthony Pinaud (VC St Quentin) avec plus de la minute sur le groupe de contre.

A la cloche, Samuel Leroux (Nogent) s’arracha. Le nogentais se trouvant ensuite épaulé de Kevin Lalouette (Nogent) et d’un surprenant Anthony Pinaud (VC St Quentin). Devant la foule des grands jours, Kevin Lalouette fut sans partage. le nogentais ayant mis un point d’honneur à remporter ce « 1er » titre de la génération « Hauts de France »

Classement Elites Hts de France

1 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE

2. Samuel Leroux (CC Nogent-sur-Oise)

3. Florian Deriaux (Dunkerque Littoral Cyclisme)

Classement Espoirs Hauts-de-France

1. Anthony Pinaud (VCA Saint-Quentin)

2. Thomas Joly (CC Nogent)

3. Gressier Maxime (Club Neutre 59/62)