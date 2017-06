Lalongueville Pass' : Grégory Grossemy l'emporte.

L'épreuve fut menée tambour battant pour preuve une moyenne de 42,220km/h affichera à la fin de la course. Nicolas Blondiaux (Gazélec Douai) a été le premier à pointer son nez, repris c'est une échappée qui va voir le jour en deux temps avec les meilleurs : Jérôme Lambert avec le maillot de Champion de France dont c'est l'une de ses dernières apparitions en course, Grégory Grossemy, David Laleu (vainqueur la veille),Aldo Bonacci, Nicolas Blondiaux, Mickaël Delattre ,Richard Welvaert, Qhemed Loounas et Simon Tuffe.

Ces hommes vont s'entendre comme larrons en foire , derrière on va essayer de revenir en vain même si des Gilles Defontaine,Patrick Jeannes tentent de lancer des contres.

A l'avant plusieurs hommes tentent de finir seul comme Delattre, Lambert.

Dans la dernière ligne droite l'échappée va rejoindre le peloton (qui a encore un tour à faire) la victoire va se jouer au sprint au profit du finésien Grégory Grossemy devant Aldo Bonacci lesquels s'étaient détachés dans le dernier tour .