La locale Ophélie Fenart en connait le moindre mètre !

Pour l’arquoise, qui connait le moindre mètre du parcours de Philippe Tacquez, cette journée du 24 ne sera pas un championnat comme les autres, ce sera « ses » championnats et ceci devant « sa » famille, « ses » amis, « son » public. Ce samedi, sur la ligne de départ à 13h55, il y aura beaucoup d’émotions et des pincements au cœur chez les Fenart. L’occasion pour Ophélie de passer du rêve à la réalité !

« Du rêve à la réalité ! »

Il y a bon nombre d’année, la petite Ophelie Fenart ( 22ans le 15 décembre dernier) débarqua dans le vélo de compétition en école de cyclisme. C’était l’époque des Championnats de France des écoles de cyclisme organisés par le Aire Vélo Club de Michel Wident.

Toute menue, Ophélie avec l’aide de ses parents effectua de nombreuses épreuves et ceci dans toutes les disciplines Route, Piste, Cyclo cross et VTT. Elle aurait pu s’y épuiser, mais il n’en fut rien, bien au contraire. Peu médiatisée, et ne faisant pas partie des protégées nordistes, elle fut déterminée, prenant sa musette afin d’aller voir ailleurs. Disparue du circuit traditionnel régional elle trouva son bonheur par ailleurs. Et c’est donc une Championne d’Ile de France, évoluant sous les couleurs du CC Villeneuve la Garenne, membre de l’équipe de France féminine qui évoluera ce samedi sur « ses » routes audomaroises avec le dossard 75.

JM Hecquet : « Te revoilà dans une région audomaroise, qui est chère pour toi. Reviens sur tes débuts dans le vélo à Arques ou Aire sur la Lys »

Ophélie Fenart : « Mes premiers tours de pédales ont été effectués au club del’ES Arques. Toute petite, j’ai été habituée à être tous les week-ends sur les courses pour suivre mon père et mon frère j'ai donc suivi le chemin familial. L’ES Arques : Un bon club, une belle équipe avec une très bonne ambiance et des dirigeants qui m’ont appris les bases du vélo avec des petits stages pendants nos vacances scolaires : les jeux de quilles le matin, un repas dans la bonne humeur le midi suivi d'une petite sortie ! »

JM Hecquet : « Très vite tu t’es exilée, dans d’autres formations picardes, et d’Ile de France. Pourquoi ce choix, et quels ont été les Responsables de Clubs et les entraineurs qui ont marqué ta progression »

Ophélie Fenart : « Oui, malheureusement la région Nord Pas de Calais ne faisait pas grand-chose à cette époque pour l'évolution de ces féminimes. J’ai donc rejoint le CC Villeneuve St Germain en Picardie pour me permettre de faire les Coupes de France VTT avec mon club ainsi que quelques Coupes de France Route avec le Comité. Après mes années « juniors » les responsables de Villeneuve la Garenne m’ont proposé d'intégrer leurs DN féminines, je suis donc partie en île de France. C'est cette équipe qui m’a fait passer un cap aujourd'hui, je leur doit beaucoup. Le manager Gerard Van Den Abele me suit énormément, il fait beaucoup pour nous les filles. On a fait un hiver entier sur la piste, entre Saint Quentin en Yvelines, Roubaix, et Bourges. Il a toujours su nous amener chaque week end sur les compétitions. Pour cette année, je n’ai pas d'entraineur, je me débrouille seule. Mais Gérard reste à mon contact et me donne pas mal de conseils. C'est important de nous redonner le moral, surtout quand on passe des moments difficiles ! Sans lui je ne serai pas à mon niveau d’aujourd'hui. Sans oublier aussi Francis Cocoz le CTR de l'ile France qui nous organise des entrainements piste chaque hiver au moins une fois par semaine, c'est une très bonne chose ça fait du bien. »

JM Hecquet : « Tes bons résultats ont permis d’accéder à des sélection en équipe de France ...Peux tu revenir sur tes sélections et sur quelles épreuves »

Ophelie Fenart : « J'ai effectué une très bonne saison : 3ème de la 1ère coupe de France à Chambéry, 2ème à la 2ème coupe de France à Pujols ce qui m’a ouvert les portes de l'équipe de France. Avec une 1ère sélection au GP Elsy Jacob au Luxembourg. Ma première grande expérience sur une course au niveau internationale ou je termine 34ème au général de ces 3èpreuves ! J'ai aussi participé à la Classique Morbihan et au GP de Plumelec au mois de mai. Vous savez, c'est un énorme plaisir de courir avec le maillot de l'équipe de France. On a envie de bien faire à chaque fois, en Bretagne on avait Audrey Cordon dans l'équipe c'est super de courir avec une fille comme Audrey, elle discute beaucoup pendant la course, elle nous aide pas mal !3

JM Hecquet : « Pourquoi ne pas avoir le choix de participer au CLM »

Ophélie Fenart : « J'ai vraiment hésité à faire le chrono ce jeudi, car il m'aurait fait du bien pour la course de samedi. Ma question c’était la récupération, j'en ai discuté avec Francis (CTR ile de France) mais on a préféré ne pas prendre de risque surtout qu'il sera très difficile. »

JM Hecquet : « Sur l’épreuve route, tu fais partie des outsiders.Parles nous du parcours, et de tes chances »

Ophelie Fenart : « Oui je pense qu'avec mes résultats depuis le début de saison, ma place de leader à la coupe de France je fais partie des outsiders. C'est un circuit que j'aime beaucoup, je le connais très bien il ne sera pas facile. Faudra serrer les dents en haut de Wisques c'est l'endroit qui va faire mal et qui je pense va faire la différence, sans oublier aussi la chaleur qui sera présente. Je suis à domicile, beaucoup de personnes vont venir me voir, et toutes les filles n’ont pas cette chance on n’a pas tous la chance. Devant la famille, les amis j'ai envie de leur faire plaisir. J'espère que j'aurai encore la même forme que ces dernières semaines, je vais essayer de ne pas trop me mettre la pression mais je veux faire un top 10 ! »

Clubs Fréquentés: Arques, Aire sur la lys, UVC Calais, Villeneuve St Germain, le Boulou et Villeneuve la Garenne !

Championne Ile de France Espoir 2015, championne ile de France elite 2017, Championne ile de france Course aux points 2015

Meilleur souvenir : Ma première sélection en équipe de France

Crédit Photo : Thomas Maheux