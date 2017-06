Cyrille Guimard reprend du galon.

Il remplace Bernard Bourreau et devra composer avec le nouveau directeur technique national, Christophe Manin. Les 2 hommes devront collaborer pour mener à bien leur mission, Jean Christophe Péraud un moment annoncé pour former un duo avec Cyrille Guimard à refusé la proposition. A 70 ans le nantais revient sur le devant de la scène, qu’il n’a jamais vraiment quitté. Coureur des années 60- 70 il à notamment enlevé 7 étapes du tour de France et 2 au tour d’Espagne, parmi ses 94 victoires notons le Championnat de France de Vitesse sur piste en 70 et celui de champion de France de cyclo-cross en 76. Mais il est surtout connu du grand public pour ses qualités de directeur sportif, dés 1976 à peine le vélo raccroché il remplace Jean Stablinski chez Gitane c’est le début d’une longue et glorieuse carrière. Après les années Gitane, voici Renault jusqu’en 1986, puis Système U 86-90, Castorama de 91 à 95, Cofidis en 96 et enfin Roubaix Lille Métropole de 2007 à 2015. Ce grand dirigeant à été le patron des plus grand coureurs notamment Bernard Hinault, Laurent Fignon et Lucien Van Impe avec lesquels ils remportent 7 tours de France. Avec plusieurs cordes à son arc, on le retrouve consultant télé tout d’abord chez AB sport puis Pathé-sport et actuellement Sport +, sans oublier la radio ou il excelle dans divers chronique chez RMC ou Europe1. Personnage éclectique parfois controversé, il n’a jamais laissé personne indifférent. Choisi parmi onze candidats, avec un cyclisme, des méthodes et des coureurs d’une autre époque, saura t’il redorer le blason des sélections nationales professionnelles sur route qui n’ont plus remporté le titre suprême depuis Laurent Brochart, Saint Sébastien en 1997, ou une médaille, la dernière étant celle de bronze de Anthony Geslin en 2005. 20 ans et 12 ans voila le challenge, pour cet homme de devoir qui ne manque pas d’idées et qui à su à travers sa carrière transmettre ses multiples facettes de meneur d’hommes pour en faire des champions.