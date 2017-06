Le Jour de Gloire pour Flavien Maurelet

179 coureurs élites ont pris le départ du championnat de France amateur à St Omer, avec une distance de 170 km à parcourir sous un ciel couvert avec un vent assez fort, soufflant en rafale. Dés l’entame les attaques se multiplient, mais il fallut attendre la fin du premier tour, pour voir la première échappée prendre du champ avec la bénédiction du gros de la troupe, pour atteindre un écart maximum de 3mn20 à mi-course. A l’avant on retrouve Arnaud Pfrimmer (C C Etupes),Florian Cam (Côtes d’Armor), Maxime Roger (Chambéry), Axel Journiaux (Vendée U) et Théo Nicolas (V C Rouen 76) qui vont opposer une bonne résistance, avant de capituler à 45 km de l’arrivée. Dés lors une autre course va commencer, et on va assister à une course débridée ou les attaques vont se succéder. A 30 km de l’arrivée on retrouve à l’avant avec une poignée de secondes 9 coureurs suivis d’un second groupe et du peloton encore bien compact avec 138 coureurs à 25 secondes. A l’entame du dernier tour on aperçoit 13 hommes en tête, le peloton navigue à 20 secondes. Les spectateurs s’attendent à un regroupement et une arrivée au sprint. Dans les 3 derniers kilomètres 5 coureurs parviennent à conserver quelques mètres pour finalement prendre les 5 premières places. Flavien Maurelet (CSC Blagnac) s’impose devant Bruno Armirail (Occitane cyclisme Formation) Alexis Guérin (V C Rouen 76) termine 3ème. L’échappée est complétée par Grégoire Tarride ( AVC Aix en Provence) 4ème et Romain Seigle (C C Etupes) 5ème, le sprint du peloton à 3 secondes, est remporté par Julien Trarieux (A V C Aix en Provence).

Bon comportement des coureurs des Hauts de France, Alexys Brunel est 23ème, Alexis Martin 33ème, Julien Vanaverbeke 34ème, Alexis Caresmel 42ème et Pascal Leroux 50ème tous à 3 secondes du vainqueur.

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet