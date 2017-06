La Marseillaise pour Charlotte Bravard

La sociétaire de l’équipe, FDJ, Nouvelle Aquitaine-futuroscope, Charlotte Bravard est devenue Championne de France à St Omer, bien aidée par ses coéquipières car on retrouve 4 filles du méme club classé dans le top 10. 81 concurrentes se sont élancés sur le même parcours que les garçons pour couvrir 108km. On assiste d’entrée à plusieurs attaques mais rien de bien tranchant, puis 14 concurrentes prennent la poudre d’escampette pour compter rapidement 1mn15 d’avance sur le peloton. Très vite du groupe de tête, 2 filles Charlotte Bravard( Fdj) et Fanny Zambon ( Auvergne- Rhone Alpes) vont prendre les devant et compter à 60 km de la ligne 3mn20 d’avance. Au même instant dans le peloton on pense que les choses sérieuses vont commencer avec l’attaque des favorites Audrey Cordon Ragot (Wiggle-Higt 5) et de Elise Delzenne (Loto-Soudal). Très vite l’écart diminue pour tomber à 30km de la ligne à 1mn30. Mais voila la F D J fortement représentée dans ce petit groupe qui vient de se former, contrôle tout. Dés lors on assiste à une course fort décousue et les 2 échappées sont rejointe par Amélie Rivat (Lares Waowdeals) et Marjolaine Bazin ( S A S Magogep) . Plus rien ne changera jusqu'à l’arrivée ou Charlotte Bravard ( Fdj) devance dans l’ordre Amélie Rivat ( Lares- Waowdeals Women CT) et Marjolaine Bazin (SAS) prend la 3éme place sur le podium. Chez les espoirs Fanny Zambon (Auvergne) décroche le titre devant Victorie Guilman ( FDJ) et Pauline Allin ( SAS Magogep). Les principales favorites terminent dans le peloton à plus de 2 mn.

Fanny Zambon (Auvergne-Rhône-Alpes) s'adjuge le titre en Espoirs.

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet