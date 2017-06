Arnaud Démare impérial au sprint à Saint Omer.

154 coureurs ont pris le départ du championnat de France sur route élite à St Omer par une température assez fraiche de 13° avec un vent soufflant en rafale à près de 50km/h. Après quelques escarmouches et une allure assez vive 44km600 parcouru dans la première heure un groupe de 17 coureurs à réussi à s’extirper et prendre assez rapidement les devants pour compter au kilomètre 110 3mn25, écart maxi accordé par le peloton contrôlé par la FDJ. On retrouve à l’avant 3 coureurs de Cofidis, 3 de AG2R, 3 FDJ, 2 Direct Energie, 2 Armée de terre, et 1 coureur isolé de Fortunéo, RLM, Auber 93 et Wanty . Conscient que l’équipe FDJ est en train d’endormir la course, les coureurs de l’équipe Direct Energie vont placer une accélération pour mettre sur orbite Sylvain Chavanel, ce coup de force à pour conséquence de faire exploser le peloton en plusieurs groupes et à quelques coursiers de reprendre l’échappée. A l’avant on retrouve 20 coureurs dont Chavanel (Den) Latour (Ag2R), qui précèdent le peloton de 1mn25 emmener par l’équipe Fdj . Dés lors la course devient débridée et au 200ème kilomètre on retrouve 10 coureurs avec une avance de 50 s sur le peloton, qui à repris le reste de l’échappée. Parmi les plus actifs on aperçois Thomas Voeckler, Thomas Boudat et Paul Ourselin(Den) Yan Offredo (WGG) Julien Bernard (TRE) Arnaud Gérard, Florian Vachon(FVC) Anthony Turgis, Hugo Hofstetter (COF) et Rudy Molard (FDJ). A 10km de la ligne sous l’impulsion de Samuel Dumoulin (Ag2r) dans la côte de Hallines, le peloton éclate en plusieurs morceau ne laissant à l’avant qu’une quinzaine de coureurs. Julien Antomarchi (RLM) place une attaque mais le premier groupe le reprend à 3 km de l’arrivée. Le sprint devient inévitable et Arnaud Démare (Fdj) bien emmené par ses équipiers rafle la mise devant Nacer Bouhanni (COF) un moment contestataire pour un écart du vainqueur ce qui n’apparait pas flagrant sur les ralentis. Il est vrai que le coureur de Cofidis à été déclassé pour un écart beaucoup moins important à Hambourg en 2016 ce qui l’a rendu, un peu amer.

Jérémy Leveau (RLM) complète le podium à la 3ème place ce qui doit ravir tous les supporters de cette équipe et mettre un peu de baume au cœur des dirigeants avec toute cette malchance rencontrée depuis le début de saison.

Les nordistes ont connu des fortunes diverses au sein d’une course très relevée ou le vent et la distance ont joué un grand rôle, la dernière ascension de la côte de Hallines à moins de 10 kilomètres du final à rendu son verdict et beaucoup de sprinters ne sont pas passé et ont rendu les armes.

Florian sénéchal (COF) prend une belle 5ème place, Rudy Barbier (Ag2r) la 7éme, à la 11ème on retrouve Julien Simon ( COF) Anthony Perez ( COF)15éme, Julien Antomarchi ( RLM) 20éme, Steven Tronet (ADT) 23éme à 23s, Adrien Petit (DEN) termine 31éme à 29s et Félix Pouilly (RLM) à la 43éme place à 1mn51.

Bref un championnat de France « élites » de haute volée très animé qui à tenu toute ses promesses et suivi par un nombreux public conquis par le spectacle proposé. Avec une équipe dominatrice la FDJ, qui remporte les titres chez les filles et les garçons.

Prochain épisode du duel des 2 sprinters français, rendez-vous dans huit jours à l’occasion du tour de France, mais là ce sera une autre paire de manche.

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet