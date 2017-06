Championnat de Belgique Route : Oliver Naesen

Oliver Naesen est devenu pour la première fois de sa carrière : champion de Belgique de cyclisme, dimanche à Anvers. Au bout des 238 km d’une course très nerveuse, il s’est montré le plus rapide dans un sprint à cinq où il a devancé d'un cheveu Sep Vanmarcke. Jasper Stuyven a pris la troisième place devant Jens Keukeleire et Nathan Van Hooydonck.

L’action décisive a été placée à 25 km de l’arrivée sous l’impulsion de Jens Keukeleire qui a étiré le peloton et permis à un groupe de 14 coureurs de se décrocher. Surpris, Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert ne sont pas parvenus à prendre le bon wagon et sont restés piégés avec le reste du groupe.

A l’entrée du dernier tour, Oliver Naesen a accéléré dans le secteur pavé et emmené les quatre autres hommes forts de l’échappée avec lui. Sep Vanmarcke a tenté d'éviter le sprint final en attaquant sur les pavés à trois kilomètres de l'arrivée et a grillé des cartouches pour le sprint final où il ne lui a manqué que quelques centimètres pour s'imposer.

Le nouveau champion de Belgique a été sélectionné par son équipe pour participer au Tour de France qui débute le 1er juillet à Düsseldorf.

Oliver Naesen (AG2R), 26 ans, a remporté in extremis le Championnat de Belgique de cyclisme dimanche à Anvers et succède donc à Philippe Gilbert au palmarès. Naesen s'est montré plus véloce que Sep Vanmarcke et Jasper Stuyven. "Cela fait un an que j'attends cette victoire", a déclaré celui qui portera le maillot tricolore sur les routes du prochain Tour de France.

En effet, Naesen n'avait plus remporté la moindre course depuis sa victoire à la Bretagne Classic-Ouest France le 28 août dernier. "Cela fait un an que j'attends cette victoire et cela arrive justement aux Championnats de Belgique", a raconté Naesen.

"Je pense que j'étais un des plus forts du groupe de tête, même si Jens Keukeleire et Jasper Stuyven sont intrinsèquement plus rapides que moi. J'ai débuté le sprint dans la roue de Sep Vanmarcke, que je craignais vraiment. Soudain, Vanmarcke a lancé le sprint de très loin et j'ai dû réagir immédiatement. J'ai finalement réussi à le devancer de très peu mais c'était suffisant que pour l'emporter. Tout s'est bien déroulé aujourd'hui. Pouvoir rouler le Tour de France avec ce maillot tricolore, c'est vraiment quelque chose de spécial", a ponctué Naesen.

