Jolien D'Hoore la preuve par 4

Jolien D'Hoore succède à Kaat Hannes (Lensworld-Kuota) au palmarès.

La médaillée de bronze olympique de l'omnium sur piste, Jolien D'hoore (Wiggle-High5), a conquis dimanche à Anvers son 4e titre national dans la course en ligne. Après 102 km de course, D'hoore a devancé au sprint Lotte Kopecky et Kelly Druyts.

Le départ de l'épreuve féminine du championnat national a d'abord été retardé suite à la chute de barrières sur la circulation à cause de rafales de vent. Une chute de six concurrentes, dont Sanne Cant, dans la zone du départ fictif, a à nouveau retardé l'envol définitif du peloton composé de 135 partantes.

Deux concurrentes, Demmy Druyts (Sport Vlaanderen-Guill d'Or) et Isabelle Beckers (Lotto-Soudal Ladies) ont faussé compagnie au peloton à 75 kilomètres de l'arrivée.

Les deux leaders ont creusé un écart maximal de 1:06 avant de voir leur avantage fondre progressivement. Un regroupement général s'est produit à 38 kilomètres du but. Nathalie Verschelden (Lensworld-Kuota) a alors tenté l'aventure en solitaire avant d'être reprise à 12 kilomètre de l'arrivée.

Plusieurs vaines attaques se sont ensuite produites, notamment de Jessy Druyts, de Sanne Kant et de Kaat Hannes, avant le regroupement général définitif à 4 kilomètres de l'arrivée. L'arrivée s'est soldée par un sprint dont a émergé facilement Jolien D'hoore (Wiggle-High5) qui a conquis son 4e titre national après ceux de 2012, 2014 et 2015. Lotte Kopecky et Kelly Druyts ont pris les 2e et 3e places.

Jolien D'Hoore, 27 ans, a succédé à Kaat Hannes au palmarès du championnat de Belgique des dames élites.

Crédit Photo : Fabienne Vanheste