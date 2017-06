Bavay : Axel Huens l'emporte

Au sommet de cette bosse c'est Grégoire Delattre qui passait en tête avec un peloton étiré au second tour, rien de bien déterminant ne verra le jour jusqu'à la mi course où une cassure va permettre à quatorze hommes de prendre le large. Il y a Florian Tornu, Arthur Veldmans,Florian De Marez, Louis Zolopa (Team Avesnois) qui sont sur leurs terres, Pierre-Mathis Huber, Sullivan Leroy le tout nouveau Champion des Hauts de France (CC Isbergues-Molinghem), Bastien Lechantre (VC Roubaix LM), Théo Bauwens (CC Nogent), Julien Barsby, Axel Huens, Maxence Thorlet (VCA St-Quentin), Baptiste Mopty (CC Cambrai), Valentin Lecointe at Aymeric Lepilliet (CL Barlin).

Comme les favoris se retrouvent à l'avant l'avantage de cette échappée va croître au fil des tours.

A moins de dix kilomètres du final Pierre Mathis Huber tente de déjouer les pronostiques avec une poignées de secondes sur le groupe qui s'est scindé en deux, dans l'ultime tour c'est à refaire, dans l'ultime ascension trois hommes vont s'extraire pour se disputer la victoire et Axel Huens l'emporte facilement devant Arthur Veldmans et Bastien Lechantre.