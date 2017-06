Roubaix Lille Métropole : une médaille de bronze qui vaut de l’Or !

« Certes nous avons eu des podiums et des titres sur piste avec Julien Duval, et Morgan Kneisky en 2013, mais là pour nous c’est une première sur route depuis la création de notre effectif » souligne un Verbrac tout heureux du scénario final. Lui qui dans le dernier quart d’heure de course eut l’occasion de s’arracher quelques derniers cheveux lors de l’échappée folle de Julien Antomarchi et repris dans les faubourgs de Saint Omer.

Sans parler de « surprise » cette 3ème place aux forceps récoltée par Jérémy Leveau, même si elle pouvait être envisagée, n’était pas gagnée d’avance. Pour rappel quand même, le normand sous les couleurs du VC Rouen avait remporté sur les terres audomaroises les Championnats de France Espoirs 2014.

Du simple assistant au Président du Roubaix Lille Métropole se fut donc « Jour de Fête » à Saint Omer. Les couleurs roubaisiennes ont très bien brillé sur les routes de l’Audomarois et devant les caméras de télévision. Le RLM a pleinement joué son rôle d’outsider avec une belle récompense finale que ce podium. Bravo donc Jérémy Leveau.

A cela on peut ajouter la reprise remarquée de Dylan Kowalski présent dans l’échappée du jour. Le coup de force du taureau Julien Antomarchi entrant dans l’arène. Le capitaine de route du RLM étant malheureusement repris à moins de 3km du but. Mais aussi la bonne tenue de Félix Pouilly, Jérémy Cabot, sans oublier Jérémy Lecroq actuellement en convalescence.