Présentation de la Cantonale 2017 (Hirson)

Notre 18ème édition qui aura lieu le 2 juillet s'annonce bien. Avec 20 équipe on affiche complet et encore un plateau exceptionnel avec 114 juniors au départ pour disputer un contre la montre de 10 km le matin à Landouzy la Ville et une étape en ligne de 112 km l'après-midi, qui démarre à Mondrepuis et se termine à Hirson après avoir traversé la plupart des communes des Trois rivières.

Des équipes de la grande région comme le CC Cambrai Roubaix, le VC St Quentin, Dunkerque, Olympique Grande Synthe, CC Villeneuve st Germain, Calais Liévin, Arques, CC Nogent et Flandre Elite seront alignées au côté des équipes d'Ile de France comme Argenteuil, Paris AC 95, Auber, US Métro, Olympique CVO ainsi que les comités départementaux de la Seine et Marne, des Hauts de Seine et de l’Essonne. La Champagne nous délègue le club de La Pédale Chalonnaise. D'autres équipes feront un plus long déplacement, comme le Sco Dijon et le Zuid Oost Nederland Pijnenburg en provenance des Pays Bas, pour disputer cette épreuve dont la réputation n'est plus à faire.

Les équipes de Normandie sont absentes cette année compte tenue d’un challenge jeune auquel ils sont tenue de participer. Cependant le club de Rouen a fait un choix différent en nous délégant ses meilleurs éléments : « Dans un mois ce sera le championnat de France et j ai choisi La cantonale, course fédérale de grand niveau pour préparer mes gars » nous indique Philippe Jadas leur directeur sportif. Cette équipe est d’ailleurs en ce moment classé 2 ième au niveau national du challenge direct Vélo.

Au total, 20 équipes et des favoris comme :

• Qui pour succéder à Alexis Brunel vainqueur du contre la montre l’an dernier à une moyenne 46.7 km/h et qui dispute déjà aujourd’hui même les championnats de France élite à St Omer.

• Qui pour succéder aux frères Turgis vainqueur chacun leur tour de la cantonale. Anthony qui à 20 ans est pressenti dans l’équipe cofidis pour disputer son premier tour de France. Tanguy qui évolue dans l’équipe BMC va lui aussi disputer son premier championnat de France CLM avec les élites

• Un des leaders cette 18 ième édition sera le coureur du Parisis AC Théo Nonnez, champion de France junior 2016, vainqueur des boucles de Trélon cette saison membre de l’équipe de France.

• Un deuxième candidat à la victoire avec Rémy Huens, de l’OGS avec une solide équipe autour de lui. Membre de l’équipe de France et récent vainqueur des boucles de l’Oise ;

• L’équipe Flandre élite mise sur Corentin Degrutere ,2 ième du CLM de Boucle de l’Oise et 2 ième du Général.

• L’US Metro pour faire oublier la génération Turgis compte sur T Suzonni et E Kerraud 3 et 4 du récent championnat d’Ile de France.

• Le comité » de Seine et Marne à beaucoup d’ambition avec sa sélection départementale emmenée par Paul Tabary, champion d’Ile de France

• La surprise peut venir du club Néerlandais, inconnue des clubs français. Maura Spapen et Luuck Gestil sont semble t-il des coureurs à surveiller compte tenue de leur victoire lors de grande course nationale dans le pays des moulins à vent.

Le contre la montre, disputé à Landouzy La Ville, permettra d’établir un premier classement des équipes.

L’après-midi, les grimpeurs et puncheurs auront l’occasion de se départager sur un circuit vallonné et deux boucles finales avec la terre des Roses à franchir 3 fois qui permettra de départager les meilleurs.

Rendez-vous le 2 juillet et un grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pour la réussite de cette épreuve.