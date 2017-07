Anthony Kuentz raccroche le vélo

"Je voulais vous annoncez que j'arrête le vélo. Depuis que Pap's (Grégoire Somogyi) nous a quittés, je n'arrive plus à aller aux entraînements. Je monte sur mon vélo avec une boule au ventre, sans prendre aucun plaisir... Je ne regrette rien, je retravaille et je me sens beaucoup soulagé." Anthony Kuentz (CC Villeneuve Saint-Germain) a choisi de mettre un terme à sa carrière dans le vélo. Il l'a annoncé ce jeudi 29 juin 2017 sur son compte Facebook.

Des débuts à l'AC Bazancourt-Reims

Anthony Kuentz, 21 ans, a consacré quinze années à cette passion : "Le vélo restera gravé à jamais en moi. Je me souviens comme si c'était hier quand j'ai commencé à l'ACBR (AC Bazancourt-Reims) en VTT, trial, descente, cyclo-cross puis la route."

Cinq saisons à l'ESEG Douai

Le coureur avait rejoint l'équipe DN1 du picard en fin d'année 2017 après avoir passé cinq saisons à l'ESEG Douai. Avec ce club nordiste, il avait remporté le titre de champion de France cadets en 2012, à Quelneuc (Morbihan) et obtenu plusieurs tops 5 en Coupe de France. Il avait aussi été retenu dans l'équipe B'Twin U19 Racing Team.

"Il me manque tellement ce Monsieur..."

"J'aurai tant aimé aller plus loin mais je n'y arrive plus... Comme je l'ai dis, je n'arrive plus à aller aux entraînements suite au drame du 26 mai (décès de Grégorie Somogyi). Il me manque tellement ce Monsieur..." Le coureur a également tenu à remercier ses entraîneurs Simon Rogier, Jules Chabanon, John Gadret, Nicolas Boisson, David Pagnier et Christophe Eloy. Il va désormais se consacrer à un autre sport.

Crédit Photo : Thomas Maheux.