Les 60 ans de bénévolat de Robert Helleboid

Notre ami Robert avait convié ce Vendredi 30 Juin tous ses proches et collègues des nombreuses associations dont il fait parti intégrante, sans oublier quelques élus de la commune à une réception, très sympathique. Il à en plus offert à tout ce joli monde un livre qui retrace sa carrière, qu’il à lui-même confectionné avec la complicité de membres de sa famille. Pour résumer son parcours tout d’abord dans le cyclisme on doit remonter à l’année 1957 ou de retour d’Algérie, il prend sa première licence au club cycliste d’Isbergues-Molinghem, dirigeant puis responsable des écoles de cyclisme pendant de nombreuses décennies. Robert est pendant toute ces années l’un des piliers du Grand Prix d’Isbergues, il à connu tous les présidents qui se sont succédés au fil des ans, Marcel Ducrocq, puis Maurice Labre, Guy Dembreville, Guy Mollet, Guy Michel Dupont et de nos jours Jean Claude Willems.

Tour à tour poseur de barrières, responsable de la sécurité course, puis du traçage des différends circuits, et enfin de la logistique. Il est devenu de 1990 à 2015, membre du conseil d’administration, de 2001 à 2014 vice-président et depuis cette date président d’honneur. L’infatigable Robert Helleboid qui assume toujours bons nombres de ses fonctions est toujours à 83 ans pendant quelques jours, dans le comité d’organisation au milieu des 70 membres, avec parmi ceux-ci Christiane son épouse, Muriel sa fille et sa petite fille Pauline.

Il à été décoré à l’occasion de sa 50ème licence de la médaille de la F F C en 2007, breloque épinglé par René Pelcat vice- président de la fédé et président du comité régional de cyclisme, à cette époque. Pour en terminer, Robert à adhéré en 2016 l’Amicale des coureurs cyclistes Flandre-Artois, et à l’occasion de cette réception son président Michel Mollet lui à remis le maillot de l’association. Le président du grand prix d’Isbergues, Jean Claude Willems, à reçu un agrandissement de la photo de l’assemblée générale du C C I M et du GPI de 1958. A l’époque le C C I M étais le club organisateur du grand prix international et ce jusqu’ en 1986, date ou à été créé l’association qui à repris le flambeau surtout pour les problèmes juridique, éventuels

Le parcours associatif de Robert Helleboid ne se résume pas qu’au cyclisme puisqu’il est président des Anciens combattants de Molinghem-Berguette et environs depuis 1984. Membre fondateur local des donneurs de sang depuis 1966. Garde d’honneur de Lorette depuis 18 ans et conseiller puis adjoint de la commune de Molinghem pendant 30 ans.

Comme profession Robert à exercé celle-ci au sein de l’usine d’Isbergues puis à Biache, comme agent principal de sécurité, un service dont il en est devenu le responsable, exerçant dans plusieurs domaine comme pompier volontaire, secouriste puis instructeur en réanimation, jusqu'à l’âge de la retraite.

Infatigable comme écrit plus haut mais aussi dévoué et généreux.

