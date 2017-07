Le photographe Max Rosereau nous a quittés

Max Rosereau, photographe depuis 35 ans au quotidien régional La Voix du Nord, est décédé ce dimanche 2 juillet 2017, à l'âge de 59 ans. Jean-Marc Hecquet, photographe régional, l'a beaucoup cotôyé à l'occasion des plus grands événements cyclistes de la région : "Photographe à La Voix du Nord et La Voix des Sports, j’avais eu l’occasion de le côtoyer sur certaines grandes épreuves cyclistes du calendrier, comme récemment les 4 Jours de Dunkerque, ou encore la semaine dernière les championnats de France à Saint-Omer… Avec Roger Demeure, Etienne Garnier, Max et moi, nous avions vécu aussi de grands moments (et de bonnes soirées) comme au Canada lors de la Coupe des Nations à Saguenay… Salut l’artiste, tu fais partie des gens que l’on oubliera jamais !"

"Il était aussi le papa d'Adrien Rosereau, ancien coureur cycliste à l'EC Wambrechies-Marquette et au VCA Saint-Quentin."

La Voix du Nord lui rend un hommage sur son site internet.

Écho du Vélo présente ses condoléances à la famille de Max Rosereau.

Crédit Photo : Max Rosereau.