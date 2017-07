Nivelle : Pascal Le Roux vainqueur de la der des ders.

En ce jour de fête national se courait le Prix des trois villages avec un goût particulier en effet c'était la dernière et voici encore une épreuve qui disparaît du calendrier régional après une cinquantaine d'années d'existence, la seule '' toute catégorie'' du valenciennois si on excepte le GP des Hauts de France en National.

Avec plus de 1000€ de primes pour 18 tours il y a eu de l'ambiance et sur un circuit traversant les trois villages avec un vent de travers pour revenir sur Nivelle il ne fallait pas traîner en queue de peloton ainsi au terme du premier tour un groupe de dix-huit coureurs va se retrouver à l'avant pour empocher les premiers royalties.

L'annonce des primes fait éclater le peloton de tête, Kévin Lalouette (CC Nogent/Oise), Florent Breye Pascal Le Roux, Johan Pâque (VCA St-Quentin), Robin Boucher (VCA Le Bourget), Enzo Anti, Théo Nicolas (VC Rouen 76) et le Belge Niels Nachtergaele (Atom6)se retrouvent à l'avant avec une quinzaine de secondes d'avance alors qu'Alexis Caresmel disparaît sur chute.

Un regroupement s'effectue, par pour longtemps, une nouvelle échappée se forme avec Kévin Lalouette (CC Nogent), Théo Nicolas (VC Rouen76), Alexis Bodiot, Pascal Le Roux, Anthony Pinaud (VCA St-Quentin) et l'incontournable Niels Nachtergael (Atom6). S'entendant à merveille ces six hommes vont creuser un bel écart pour ne plus être rejoints ; à 25 km de l'arrivée, Enzo Anti (VC Rouen76) sort en contre avec un retard de près de 3', il fait forte impression en se rapprochant à moins de 40'' mais bute face au vent et perd du temps.

La victoire va se jouer entre cinq hommes,Alexis Bodiot s'étant relevé, Pascal Le Roux l'emporte facilement devant Niels Nachtergael et Théo Nicolas, le peloton arrivant à 2'29'' .