Tour de Wallonie : Benjamin Thomas « big boss ! », prend du galon

Le Multiple Champion du monde sur piste Benjamin Thomas (Armée de Terre), lauréat en Mai dernier de la 3ème étape des 4 Jours de Dunkerque a remporté en solitaire la première étape du Tour de Wallonie (2.HC) . Etape disputée sur 189,9 kilomètres entre Stavelot et Marchin, le « militaire » devançant Xandro Meurisse (Wanty - Groupe Gobert) et Dylan Teuns (BMC Racing Team).

L’échappée du jour avec les Gougeard, Ledanois et Turgis

La belle échappée fut construite vers le trentième kilomètre, avec six coureurs sur cette première étape du Tour de Wallonie: Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Peter Koning (Aqua Blue Sport), Jimmy Turgis (Cofidis), Kévin Ledanois (Fortuneo-Oscaro), Igor Boev se mobilisant à l’avant évoluant avec plus de six minutes dans la musette.

Dans la dernière heure entamée huit coureurs tentèrent de s’extirper Julien Duval (AG2R La Mondiale), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Nathan Van Hooydonck (BMC Racing Team), Baptiste Planckaert (Katusha Team), Mads Würtz Schmidt (Katusha Team), Amund Grondahl Jansen (Team Lotto NL-Jumbo), Adam Blythe (Aqua Blue Sport), Michael Van Staeyen (Cofidis) mais rien n’y fit.

A moins de vingt bornes le « combatif « Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) remit le couvert en compagnie de Loic Vliegen (BMC Racing Team), Mads Würtz Schmidt (Katusha Team), Twan Castelijns (Team Lotto NL-Jumbo), Romain Guillemois (Direct Energie). Mais là en contre la reaction ne se fit pas attendre.

Les maillots distinctifs

Maillot jaune (leader du Tour de Wallonie): Benjamin THOMAS (Armée de Terre)

Maillot blanc (leader du classement des monts): Alexis GOUGEARD (AG2R La Mondiale)

Maillot vert (leader du classement par points): Benjamin THOMAS (Armée de Terre)

Maillot fuchsia (leader du classement des rushs): Kévin LEDANOIS (Fortuneo-Oscaro)

Maillot rouge (leader du classement du meilleur jeune): Benjamin THOMAS (Armée de Terre)

