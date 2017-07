Tour de Wallonie : Étape 2 vue par Christophe Brandt

« Paradoxalement, cette 2e étape n’est pas la plus dure du Tour de Wallonie, même si on y comptabilise 10 GPM. La finale à Seraing est très abordable. Je dirai que cette étape est à l’image de ce que les coureurs attendent du Tour de Wallonie: une relance de la saison et une préparation pour la suite. Le but est que les coureurs travaillent pendant la course. Le parcours n’est certes pas hyper-facile, il y a donc de quoi faire. Dans cette 2e étape, un sprinter complet pourrait tirer son épingle du jeu. Cela étant, si le peloton se met à faire la course dès le départ, ça peut donner tout autre chose à l’arrivée. »

Les maillots distinctifs

Maillot jaune (leader du Tour de Wallonie): Benjamin THOMAS (Armée de Terre)

Maillot blanc (leader du classement des monts): Alexis GOUGEARD (AG2R La Mondiale)

Maillot vert (leader du classement par points): Benjamin THOMAS (Armée de Terre)

Maillot fuchsia (leader du classement des rushs): Kévin LEDANOIS (Fortuneo-Oscaro)

Maillot rouge (leader du classement du meilleur jeune): Benjamin THOMAS (Armée de Terre)