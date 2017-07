Impressions après les Chpts de France chrono juniors.

Notamment, 3 juniors nordistes étaient engagés dans la course au titre national. Ils s’agissaient de Rémi Huens, Louis Brulé (Olympique Grande Synthe) et Julien Bachery (CC Villeneuve Saint Germain Soissons).

Impressions :

Rémi Huens 9ème : « je suis assez déçu, 5min avant le départ mon vélo de chrono n'est pas passé au contrôle pour de 2cm, alors qu'il était passé en Mai en coupe de nations. On a réglé ça juste avant de m'élancer, et j'ai perdu tout mes repères que j'avais à l'entraînement et à l'échauffement. Au début ça aller mais sur la fin la nouvelle position faisait que je tétanisais fort des muscles donc j'avais l'impression de pas avoir de force, je pense que ça m'a coûté pas mal de secondes mais c'est comme ça.

J'étais venu pour faire le meilleur résultat possible, j'aurai aimé être dans les 5, je fais 9. Au final c'est qu’une course parmi tant d'autre même si c'était un championnat. Je pense que les jambes sont la, on verra dimanche il y aura une autre occasion de faire quelques choses, le circuit me plait, c'est pour les costauds, vivement dimanche. »

Louis Brulé 11ème : « 22km sur un chrono c'était une première pour moi. Je suis venu pour faire un top 20. Je repars avec une 11ème place, on peut dire que le contrat est rempli. C'est donc une satisfaction qui ouvre de belles perspectives pour l'année prochaine où j'espère faire une meilleure performance.

Pour dimanche, la course en ligne va être difficile avec un circuit très exigeant. Je vais faire en sorte de rester le plus a l'avant et si les jambes sont là partir dans un coup. »

Julien Bachery termine quant à lui en 20ème position. De bonne augure pour la suite pour ce junior 1ère année.