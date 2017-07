Tour de la Vallée de Trambouze (Lyonnais) avec les juniors du CCVSG.

L'équipe junior du CC Villeneuve Saint Germain participait ce weekend au Tour de la Vallée de Trambouze dans le lyonnais qui comportait un contre la montre et une course en ligne.

La 1ère étape était un CLM qui a vu la domination des pensionnaires de l'équipe de France et des grosses structures juniors. Elle est remportée par Dylan Herchel devant Antoine Raugel.

Maxime ELOY 19e à 56''

Damien PINSON 20e à 1'

Baptiste HUYET 26e à 1'05''

Mathieu VIEVILLE 100e à 3'08

La 2ème étape se tenait l’après midi sur un circuit escarpé avec 8 ascensions du Col de la Buche (5 km).

Leur directeur sportif nous explique le déroulement de la course :

Maxime ELOY très remuant sur ce circuit où il avait remporté le maillot de Meilleur Grimpeur en 2016, réussit à provoquer la bonne échappée.

Damien PINSON sortit dans un contre avec le 2e du général afin de protéger Maxime fut victime d'une crevaison. « Dommage, parce qu'il avait les jambes. »

A l'avant, la bataille pour le général fit rage au fil des tours. Ils se retrouvèrent à 3 pour la victoire parmi eux Maxime ELOY. Au sprint, Maxime ne laissa aucune chance à ses deux adversaires. Il remporte ainsi sa plus belle victoire de la saison, la première sur une course nationale.

Baptiste HUYET tenta un retour dans l'avant dernier tour et termina avec un dijonnais pour la 12e place.

Baptiste HUYET termine 13e, Damien PINSON 15e, Matthieu VIEVILLE 55e sur un total de 110 partants.

Au Général :

Maxime termine 3e place à 10''

Baptiste 13e me

Damien 17ème

Le club termine 2ème par équipe.

Une belle performance pour le groupe avant les Championnats de l'avenir dans un contexte très relevé sur cette épreuve.

C'est la 2e victoire sur une course nationale junior après le CLM de La Cantonale avec Julien BACHERY.

Prochaines échéances pour l'équipe:

Le Championnat de l'Avenir à St Amand Montrond dimanche 30 avec la course en ligne pour Maxime ELOY,Julien BACHERY,Damien PINSON et Baptiste HUYET .

Le Championnat de France Piste HYERES du 12 au 19 août pour Damien PINSON et Julien BACHERY.

Le CCVSA prépare l'avenir avec la constitution d'une grosse équipe junior pour 2018. Il en va de même pour la mise en place d'un groupe espoir conséquent avec un beau programme de courses nationales et internationales.