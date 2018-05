La Cantonale : qui succédèra à Raphaël Garez ?

La 20e édition de La Cantonale des 7 Vallées, dans le Pas-de-Calais, aura lieu ce dimanche 6 mai 2018. Le départ sera donné à 13 h 15, rue de l’église à Boisjean, et l’arrivée devrait être jugée vers 16 h 15 au même endroit. L'épreuve compte pour la troisième manche de la première Coupe des Hauts de France, compétition organisée par le comité régional des Hauts de France. Cette 20e édition accueillera 11 équipes des Hauts-de-France inscrites à cette coupe. Pour cette édition 2018, La Cantonale des 7 Vallées est de nouveau ouverte à tous les coureurs amateurs 1-2-3 et Juniors.

26 communes traversées

Le circuit de La Cantonale des 7 Vallées est tracé pour traverser l’ensemble des communes de "l’ancien canton" de Campagne-les-Hesdin (26 communes seront au total traversées) en changeant chaque année de commune départ/arrivée. Suite aux nouvelles réglementations (circulaire de l’Etat), le CC Brimeux a du revoir son parcours afin d’assurer une sécurité des coureurs mais aussi des signaleurs bénévoles qui permettent depuis 20 ans la réussite de cet évènement.

Moins de dénivelé mais tout aussi difficile

Le circuit sera composé d’une première boucle de 90,1 km, suivie d’un circuit de 12,2 km à parcourir trois fois, traversant les communes de Boisjean et Buire-le-Sec. Le parcours long de 126,7 km est comme tous les ans vallonné et six côtes sont répertoriées pour le prix des monts. Même si le circuit final ne comporte pas de difficultés majeures, celui-ci restera sélectif avec ses routes exposées au vent et ses faux-plats.

200 coureurs attendus !

Cette course s’est forgée une réputation au delà des frontières et séduit de nombreuses équipes étrangères : environ 80 coureurs de Belgique, Grande-Bretagne et des Pays-Bas sont inscrits. Dans les Hauts-de-France, la quasi-totalité des équipes de la Coupe des Hauts-de-France est au rendez-vous dans l’ordre du classement de la Coupe (lire ci-dessous). Les équipes de Division Nationale des régions voisines viendront compléter un peloton de qualité avec le VC Rouen 76, l’USSA Pavilly Barentin et le Team Peltrax - CSD.

1 - Dunkerque Littoral Cyclisme

2 - ESEG Douai

2 - CC Villeneuve St Germain Soissons Aisne

2 - VC Amateur Saint Quentin

5 - Olympique Grande Synthe

6 - CC Nogent sur Oise

7 - Flandre Elite Cyclisme

8 - SC Boulogne

9 - UVC Calais

10 - EC Wambrechies Marquette

11 - SC Val d’Arré

Merci aux bénévoles et partenaires

La Cantonale des 7 Vallées repose sur de nombreuses personnes, institutions, entreprises, commerçants et artisans. Tous permettent d’aboutir une belle fête et le CC Brimeux tient à tous les remercier :

Les maires des communes et les 250 bénévoles (sécurisation des carrefours, préparation technique, conduite de véhicules techniques) sans qui La Cantonale n’existerait pas ;

Les motards qui assurent eux aussi la sécurité des coureurs ;

Le Dr Zafari qui assiste le dispositif de secours ;

La commune de Boisjean pour l’accueil de cette 20ème édition ;

Les communes traversées pour leur soutien ;

Le comité des Hauts-de-France de cyclisme ;

La Voix du Nord/La Voix des Sports et Écho du Vélo ;

Assistance Sports Passion, Opale Secourisme, Flandre Finish ;

Francis Avenel, speaker ;

Les coureurs ainsi que les spectateurs pour leur soutien au bord de la route.

Pour l’organisation de La Cantonale, de nombreux partenaires ont apporté leur soutien et il faut aussi les remercier vivement :

La communauté de communes des 7 vallées ;

Les déménagements et taxis Joël Liévin de Montreuil-sur-Mer ;

La société Santerne Réseaux Littoral d’Abbeville ;

Le groupe automobile Peugeot Tuppin ;

La Récupération du Val de Canche et d’Authie à Beaurainville ;

Carrefour Market de Beaurainville ;

Le garage Opale Pneus d’Ecuires ;

Le Rouleau du Peintre de Neuville sous Montreuil ;

Viale Aménagement de Montreuil-sur-Mer ;

Le Crédit Mutuel Nord Europe de Montreuil-sur-Mer ;

Crea-graf de Brimeux ;

Le Garage Alain Vasseur et Fils de Saint-Aubin ;

La société IBO à Cucq ;

Le Moulin de Brimeux ;

CGED de Ecuires.

Qui succèdera à Raphaël Garez ?

2017 (Juniors/Espoirs) : Raphaël Garez du Dunlerque Littoral Cyclisme (devant 126 coureurs)

2016 (Juniors/Espoirs) : Vincent Ginelli du CC Nogent sur Oise (devant 110 coureurs)

2015 (Juniors/Espoirs) : Thomas Brebant du Team Peltrax - CSD (devant 110 coureurs)

2014 (123 & Juniors) : Kévin Lalouette de l’USSAP Pavilly Barentin (devant 106 coureurs)

2013 (123 & Juniors) : Delabre Mickaël de l’EC Raismes Petite Forêt (devant 135 coureurs)

2012 (123 & Juniors) : Quentin Jaurégui de Bbox BKCP (Belgique) (devant 102 coureurs)

2011 (123 & Juniors) : Alexandre Gratiot du CC Nogent sur Oise (devant 169 coureurs)

2010 (123 & Juniors) : Nicolas Bazin du CC Villeneuve St Germain (devant 188 coureurs)

2009 (123 & Juniors) : Adam Gawlik du CC Cambrai (devant 140 coureurs)

2008 (123 & Juniors) : Julien Liponne d’Argenteuil Val de Seine

2007 (123 & Juniors) : Tony Mallet du VC Evreux (devant 120 coureurs)

2006 (Régionale) : David Skrzypczak de l’AC Bourthes

2005 (Régionale) : Jocelyn Bar de l’ESEG Douai.

Crédit Photo : Archives Écho du Vélo.