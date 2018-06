Retour sur les épreuves jeunes de Ghyvelde

Ce dimanche 20 mai 2018, a eu lieu à Ghyvelde (Nord), la finale du Trophée régional des jeunes cyclistes (TRJC) des Hauts de France, dix jours après la première des deux manches, à Saint-Just-en-Chaussée (Oise), qui proposait des épreuves de cyclo-cross et de vitesse pour les pupilles, benjamins et minimes.

La finale à Ghyvelde regroupait les prélicenciés, les poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes. La matinée fut consacrée aux épreuves de jeux d'adresse et de sprints pour les prélicenciés et les poussins. L'après-midi, toutes les catégories se sont affrontées sur une épreuve de route. À l'issu de cette journée, un classement général regroupant 24 équipes des Hauts de France a été établi.

Classement (Top 3) :

1 CC Nogent sur Oise avec 120 points

2 SC Val D'Arre avec 154 points

3 VC Roubaix Lille Métropole avec 274 points

A noter une belle 4e place de Dunkerque Littoral Cyclisme avec 828 points devant le CEC Albertin, 837 points, et l'AC Montdidier, 837points également...

Crédit Photo : Dunkerque Littoral Cyclisme.