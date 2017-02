Circuit des Plages Vendéennes : Étape 1

Classement :

1 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre les 136,8 km en 3h07'34'' (moy. 43,76 km/h)

2 BRENTERCH Erwan Laval C 53

3 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL

4 LE MONTAGNER Benjamin Côtes Armor

5 ARTUS Willy Sojasun Esp

6 MOTTIER Justin Pays Loudéac

7 BORDES Cyril POC C Lumière

8 GUYOT Yann Armée Terre

9 GAUDIN Damien Armée Terre

10 ORCEAU Clément Vendée U PdL à 0 28

11 GUILLEMOT Frédéric Côtes Armor à 0 28

12 PERRET Kevin Nantes Atlant à 0 28

13 ROUSSEAU Jayson Charente à 0 28

14 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp à 0 28

15 GRANGER Mike Laval C 53 à 0 28

16 SCHMIDT Fabien Côtes Armor à 0 28

17 DESTANG Lucas Team Morning à 0 28

18 EVENOT Killian Aubervilliers à 0 28

19 TZORTZAKIS Polychronis Talos Neas ky à 0 28

20 PIRY Sébastien Aubervilliers à 0 28

21 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren à 0 28

22 MENANT Théo Creuse Oxygè. à 0 28

23 MORIN Emmanuel Sojasun Esp à 0 28

24 GOUSSET Victor Aubervilliers à 0 28

25 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac à 0 28

26 MARTIN Alexis St Quentin Am à 0 28

27 JUNG Pierre henri Haguenau PE à 0 28

28 THOMINET Camille Aubervilliers à 0 28

29 YSSAAD Yannis Armée Terre à 0 28

30 DILIGEART Alexis Charente à 0 28

31 ROLLAND Jules Côtes Armor à 0 28

32 ABGRALL Anthony Locminé OC à 0 28

33 MARIE Rodolphe Laval C 53 à 0 28

34 CAM Maxime Côtes Armor à 0 28

35 MENVILLE Léo Team Morning à 0 28

36 GUEVEL Stephen Nantes Atlant à 0 28

37 GUERIN Camille Pays Loudéac à 0 28

38 PIERRAT Julien Haguenau PE à 0 28

39 AUDEBRAND Axel POC C Lumière à 0 28

40 BOISSET Enzo Nantes Atlant à 0 28

41 LEGROS Adrien Côtes Armor à 0 28

42 FERASSE Thibault Armée Terre à 0 28

43 LEROUX Romain Armée Terre à 0 28

44 BALFOUR Stuart Côtes Armor C à 0 28

45 PAQUE Johan St Quentin Am à 0 28

46 COUTURET Thomas Team Morning à 0 28

47 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière à 0 28

48 DUJARDIN Florian Creuse Oxygè. à 0 28

49 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp à 0 28

50 KIVISTIK Gert Limousine UV à 0 28

51 DE JONCKHEERE Johan Chartres VS à 0 28

52 CHOPIER Loïc Chartres VS à 0 28

53 LEBOUCHER Adrien Nantes Atlant à 0 28

54 GONNET Julien Sablé Sarthe à 0 28

55 PINAUD Anthony St Quentin Am à 0 28

56 VOSS Arnaud LaRocheYon V à 0 28

57 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor C à 0 28

58 JOIN Alexandre Charvieu Chav à 0 28

59 GUAY Julien Sojasun Esp à 0 28

60 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. à 0 28

61 PAVY Fabien Sablé Sarthe à 0 28

62 RENAULT Maxime Sojasun Esp à 0 28

63 PROD'HOMME Antoine Locminé OC à 0 28

64 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. à 0 28

65 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè. à 0 28

66 KOWALSKI Rudy Charvieu Chav à 0 28

67 RAPIN Martin Sojasun Esp à 0 28

68 LESELLIER Arnaud Torigni ES à 0 28

69 ROMIAN Davy LaRocheYon V à 0 28

70 BOISSET Thibault Cholet 49 UC à 0 28

71 GUEGUEN Mickael Vallet VS à 0 28

72 TELLIER Luc Pays Loudéac à 0 28

73 PRODHOMME Nicolas Aubervilliers à 0 28

74 PATOUX Cyrille Pays Loudéac à 0 28

75 SALMON Grégoire Torigni ES à 0 28

76 DELANOE Ludovic Locminé OC à 0 28

77 LINO Julian Pays Loudéac à 0 28

78 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe à 0 28

79 PASTOT Vincent St Quentin Am à 0 28

80 KRAINER Franz taruia Vendée U PdL à 0 28

81 GOURET Jean marie POC C Lumière à 0 28

82 HASPOT Anthony Pornichet VC à 0 28

83 FERRON Valentin Vendée U PdL à 0 28

84 SELLIER Simon Vendée U PdL à 0 28

85 TORTELIER Etienne Sablé Sarthe à 0 28

86 BODIOT Alexis St Quentin Am à 0 28

87 GIRARD Thomas Creuse Oxygè. à 0 28

88 NAKAMURA Keisuke Pavilly Baren à 0 28

89 KORETSKY Clément Charvieu Chav à 0 28

90 LE MEVEL Adrien LaRocheYon V à 0 28

91 FOUCAULT Julien Vienne à 0 28

92 THORIN Kevin Vallet VS à 0 28

93 LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren à 0 28

94 HERAULT Vincent StHerblain US à 0 28

95 LEBRETON Fabien Sojasun Esp à 0 28

96 POUGET Guillaume U Anjou 49 à 0 28

97 DANIEL William Laval C 53 à 0 28

98 HATTIER Bruno Aubervilliers à 0 28

99 MICHENEAU Jérémie Vallet VS à 0 28

100 CAPOT Lucien Charente à 0 28

101 GARCIA Valentin Vienne à 0 28

102 LABORIE Christophe Locminé OC à 1 39

103 FOURNIER Quentin Vendée U PdL à 1 39

104 LEMOINE Gaëtan Pays Loudéac à 1 39

105 EL KOURAJI Mohcine Orléans UC à 1 39

106 GAILLARD Marlon Vendée U PdL à 1 39

107 DUFOUR Florian Creuse Oxygè. à 1 39

108 TERRIEN Valentin Vallet VS à 1 39

109 LECOQ Bertrand Bayeux AC à 5 31

110 RETHORE Wilfried Orléans CG à 5 31

111 DEGOT Damien Torigni ES à 5 31

112 POIRET Alexandre Orléans UC à 5 31

113 TORZEWSKI Corentin Orléans UC à 5 31

114 HOPIN Dimitri St Quentin Am à 5 31

115 DELEHAYE Bryan Pavilly Baren à 5 31

116 CAUTY Guillaume Bressuire AC à 5 31

117 HAUDIQUET Pierre Pavilly Baren à 5 31

118 ROMIAN Nicolas Orléans UC à 5 31

119 LE BRUN Corentin Laval C 53 à 5 31

120 DESLANDES Maxime Locminé OC à 5 31

121 TOURAILLE Julien Orléans UC à 5 31

122 CHAUVET Baptiste LaRocheYon V à 5 31

123 SINNER Benoît Nantes Atlant à 5 31

124 GUILLOUX Freddie Nantes Atlant à 5 31

125 TENAILLEAU Lylian StHerblain US à 5 31

126 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V à 5 31

127 BLANCHARD Dorian S Hilaire Rie à 5 31

128 FOUCAULT Rudy U Anjou 49 à 5 31

129 PROD'HOMME Jeremy U Anjou 49 à 5 31

130 BIONDI Andrea Charvieu Chav à 5 31

131 RUFFAUT Pierre Pavilly Baren à 5 31

132 FRANCILLETTE Kevin Nantes Atlant à 5 31

133 BICHOT Freddy POC C Lumière à 5 31

134 LE CLAIRE Bryan POC C Lumière à 5 31

135 LEBON Victor Vienne à 5 31

136 KERBORIOU Julien Orléans CG à 5 31

137 RAUTURIER Simon POC C Lumière à 5 31

138 PARTROPFORT Pascal Orléans CG à 5 31

139 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V à 5 31

140 FRACASSO Raphaël Limousine UV à 5 31

141 BATISTA Camille Orléans CG à 5 31

142 JAMMET Romain Limousine UV à 5 31

143 CARPENTIER Jessy Limousine UV à 5 31

144 SIROT Cédric Limousine UV à 5 31

145 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC à 5 31

146 LEBRETON Romain Cholet 49 UC à 5 31

147 VALLET Baptiste StHerblain US à 5 31

148 JOALLAND Killian Cholet 49 UC à 5 31

149 QUEMARD Victor U Anjou 49 à 5 31

Crédit Photo : Gérard Briand

Source : DirectVelo