Brignoles (83) : Tour du Centre-Var

Classement :

1 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE 1ère Catégorie ESPOIR les 115 km en 2h44'30'' (moy. 41,94 km/h)

2 RULLIERE Melvin VC ROUEN 76 1ère Catégorie '

3 NAVARRO Corentin V.C.LA POMME MARSEILLE 1ère Catégorie ESPOIR '

4 GRAS Rémy GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 1ère Catégorie '

5 BALLABIO Giacomo EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie ESPOIR '

6 TRARIEUX Julien A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie '

7 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

8 PIOLINE Renaud SC DE NICE JOLLYWEAR 1ère Catégorie '

9 BOURGAIN Mickaël RO BRIGNOLES 3e Catégorie '

10 TOUBOUL Steeve TEAM MONTAGNAC AC 3e Catégorie '

11 CORDIER Marius TEAM MARTIGUES SC-DRAG BICYCLES 1ère Catégorie '

12 COUANON Jonathan V.C.LA POMME MARSEILLE 1ère Catégorie ESPOIR '

13 PACCALET Alexandre TEAM VULCO-VC VAULX-EN-VELIN 1ère Catégorie '

14 VAGA Kristo UC MONACO 1ère Catégorie ESPOIR '

15 ROSE Christophe SC DE NICE JOLLYWEAR 1ère Catégorie '

16 BRAYBROOKE Alexander A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie ESPOIR '

17 DELACROIX Tristan VS HYEROIS 1ère Catégorie '

18 WIHK Jacob RYSKA POSTEN RACING TEAM 1ère Catégorie '

19 SCHNEITER Joab EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie ESPOIR '

20 GEHIN Lucas SC DE NICE JOLLYWEAR 1ère Catégorie ESPOIR '

21 CANALES Wilfried VC ROUEN 76 1ère Catégorie ESPOIR '

22 DELEVOYE Jordan TEAM VULCO-VC VAULX-EN-VELIN 1ère Catégorie '

23 DE ROSSI Lucas V.C.LA POMME MARSEILLE 1ère Catégorie ESPOIR '

24 FEELEY Daire UC MONACO 1ère Catégorie ESPOIR '

25 TOLMAU Vincent TEAM MARTIGUES SC-DRAG BICYCLES 2e Catégorie ESPOIR '

26 PETROVSKI Andrej UC MONACO 2e Catégorie ESPOIR '

27 LAHODYCH Nazar TEAM MARTIGUES SC-DRAG BICYCLES 1ère Catégorie ESPOIR '

28 ROUAT Geoffrey VELO CLUB SPIRIPONTAIN 1ère Catégorie '

29 CASTELARNEAU Florent A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie '

30 CEROVIC Goran TEAM MARTIGUES SC-DRAG BICYCLES 1ère Catégorie '

31 VANHOYE Theo BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2e Catégorie ESPOIR '

32 BERGSTROM FRISK Hannes RYSKA POSTEN RACING TEAM 1ère Catégorie ESPOIR '

33 COUTURIER Florent M.SANTE CYCLISME 2e Catégorie ESPOIR '

34 FERRE Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE 2e Catégorie ESPOIR '

35 DE CARVALHO Elie A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie '

36 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2e Catégorie ESPOIR '

37 VAN GUCHT Sten TEAM VULCO-VC VAULX-EN-VELIN 1ère Catégorie '

38 GARAND Marceau VELO CLUB SPIRIPONTAIN 1ère Catégorie ESPOIR '

39 SCHMITZ Ivan A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie ESPOIR '

40 MCVEY Charlie BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2e Catégorie ESPOIR '

41 BAZE Robin SC DE NICE JOLLYWEAR 2e Catégorie '

42 DELETTRE Alexandre V.C.LA POMME MARSEILLE 1ère Catégorie ESPOIR '

43 ARNOULT Floryan V.C.LA POMME MARSEILLE 1ère Catégorie ESPOIR '

44 COLLUCCINI Nicolas SC DE NICE JOLLYWEAR 2e Catégorie ESPOIR '

45 DIAZ Valentin M.SANTE CYCLISME 1ère Catégorie ESPOIR '

46 CURMI Adrien TEAM VULCO-VC VAULX-EN-VELIN 1ère Catégorie '

47 WATRELOT Jean-Lou VC ROUEN 76 1ère Catégorie ESPOIR '

48 GOUBERT Jean VS HYEROIS 1ère Catégorie '

49 LANGELOTTI Victor UC MONACO ESPOIR '

50 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE 1ère Catégorie '

51 THAON Matthieu VS SEYNOIS 3e Catégorie ESPOIR '

52 RAID Risto VC ROUEN 76 1ère Catégorie '

53 FAURE Marc RO BRIGNOLES 2e Catégorie '

54 GARCONNET Michel VC ROCHEVILLOIS 3e Catégorie '

55 DELCO Lorenzo UC MONACO 1ère Catégorie ESPOIR '

56 CABAUD Clément VELO CLUB DOLOIS 2e Catégorie '

57 LOUF Maxime M.SANTE CYCLISME 2e Catégorie '

58 GAUGET Lucas VELO CLUB LODEVOIS 2e Catégorie ESPOIR '

59 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 1ère Catégorie '

60 STUDER Matthias EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie ESPOIR '

61 MARTIAL Roman EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie '

62 LE ROUX Eddy VS HYEROIS 2e Catégorie '

63 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76 1ère Catégorie ESPOIR '

64 ESQUER Florian VELO CLUB SPIRIPONTAIN 1ère Catégorie ESPOIR '

65 TRAVERT Anthony SC DE NICE JOLLYWEAR 2e Catégorie ESPOIR '

66 CHAUVIN Dimitri M.SANTE CYCLISME 1ère Catégorie ESPOIR '

67 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE 1ère Catégorie ESPOIR '

68 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

69 FAVRE TEYLAZ Benjamin TEAM VULCO-VC VAULX-EN-VELIN 1ère Catégorie ESPOIR '

70 NAVARRO Thomas SC DE NICE JOLLYWEAR 1ère Catégorie '

71 TARRIDE Gregoire A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie '

72 FACHE Florent V.C.LA POMME MARSEILLE 1ère Catégorie ESPOIR '

73 KONSTANTINOV Radoslav TEAM MARTIGUES SC-DRAG BICYCLES 1ère Catégorie '

74 CONVERSET Matthieu A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie '

75 BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE 1ère Catégorie ESPOIR '

76 RONDEAU Fabien VC ROUEN 76 1ère Catégorie ESPOIR '

77 GUERIN Alexis VC ROUEN 76 1ère Catégorie '

78 BALLET Alexander EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie ESPOIR '

79 BELLIA Matteo EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie ESPOIR '

80 MARENGO Alberto EQUIPE EXPLOIT 1ère Catégorie '

81 BARBAS Yoann A.V.C.AIX EN PROVENCE 1ère Catégorie '

82 MATONTI Theo VS HYEROIS 1ère Catégorie ESPOIR '

83 PIN Anthony VC ROCHEVILLOIS 2e Catégorie '

84 BONNEFOIX Edouard UC MONACO 2e Catégorie ESPOIR '

85 PORTAL Jason V.C.LA POMME MARSEILLE 2e Catégorie ESPOIR '

86 PESCE Julien C.V.C. MONTFAVET 2e Catégorie '

87 HENNEBELLE Anthony VS HYEROIS 2e Catégorie '

88 ALBERT Luc BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2e Catégorie ESPOIR '

89 ROCHE Alexis SC DE NICE JOLLYWEAR 2e Catégorie ESPOIR '

Crédit Photo : Sonia Cordero-laffont

Source : DirectVélo