Circuit des Plages Vendéennes : Étape 2

Classement Étape 2 :

1 TZORTZAKIS Polychronis Equipe Grèce 3 17 2

2 FERRON Valentin Vendée U PdL à 0 5

3 LE MONTAGNER Benjamin Côtes Armor à 0 5

4 GAUDIN Damien Armée Terre à 0 24

5 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre à 0 35

6 PATOUX Cyrille Pays Loudéac à 0 35

7 MORIN Emmanuel Sojasun Esp à 1 41

8 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. à 1 50

9 ORCEAU Clement Vendée U PdL à 3 14

10 RIMASSON Adrien Pays Loudéac à 3 14

11 TESSON Jason Vallet VS à 3 14

12 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac à 3 14

13 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp à 3 14

14 BRENTERCH Erwan Laval C 53 à 3 14

15 MENVILLE Léo Team Morning à 3 14

16 MARTIN Alexis St Quentin Am à 3 14

17 EVENOT Killian Aubervilliers à 3 14

18 GUERIN Camille Pays Loudéac à 3 14

19 THOMINET Camille Aubervilliers à 3 14

20 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren à 3 14

21 ROLLAND Jules Côtes Armor à 3 14

22 RENAULT Baptiste POC C Lumière à 3 14

23 TROY Arthur Sojasun Esp à 3 14

24 MARIE Rodolphe Laval C 53 à 3 14

25 EL KOURAJI Mohcine Orléans UC à 3 14

26 MENANT Théo Creuse Oxygè. à 3 14

27 JAMES Owen Côtes Armor à 3 14

28 GOUMON Arthur Creuse Oxygè. à 3 14

29 PASTOT Vincent St Quentin Am à 3 14

30 BOUTELOUP Paul Avranches VC à 3 14

31 ROMIAN Davy LaRocheYon V à 3 14

32 GRANGER Mike Laval C 53 à 3 14

33 VOSS Arnaud LaRocheYon V à 3 14

34 LAPIERRE Louis Pays Loudéac à 3 14

35 RENAULT Maxime Sojasun Esp à 3 14

36 TALLONNEAU Gwénnaël Vil StGermain à 3 14

37 BRICAUD Valentin Nantes Atlant à 3 14

38 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. à 3 14

39 GUAY Julien Sojasun Esp à 3 14

40 SCHMIDT Fabien Côtes Armor à 3 14

41 YSSAAD Yannis Armée Terre à 3 14

42 RAPIN Martin Sojasun Esp à 3 14

43 MADOUAS Valentin Nantes Atlant à 3 14

44 JEANNIERE Emilien Vendée U PdL à 3 14

45 GAILLARD Marlon Vendée U PdL à 3 14

46 GIRARD Thomas Creuse Oxygè. à 3 14

47 BOIVIN Mael Pays Loudéac à 3 14

48 KRAINER Franz taruia Vendée U PdL à 3 14

49 SELLIER Simon Vendée U PdL à 3 14

50 LEROUX Romain Armée Terre à 3 14

51 GOUSSET Victor Aubervilliers à 4 4

52 LEMOINE Gaetan Pays Loudéac à 4 4

53 MALLE Nicolas Sojasun Esp à 4 4

54 POISSON Damien Pays Loudéac à 16 59

55 MARTIN Welner Vallet VS à 16 59

56 CARNIER Axel Nantes Atlant à 16 59

57 DUPONQ Clément Pavilly Baren à 16 59

58 BARKET Florian Côtes Armor à 16 59

59 GUICHETEAU Quentin Côtes Armor C à 16 59

60 RIO Benoit Vallet VS à 16 59

61 COUTURET Thomas Team Morning à 16 59

62 SIRE Nicolas Agesinate VC à 16 59

63 PAQUE Johan St Quentin Am à 16 59

64 DELEHAYE Bryan Pavilly Baren à 16 59

65 SALMON Grégoire Torigni ES à 16 59

66 HALLEGUEN Mathieu Pays Lorient à 16 59

67 BIONDI Andrea Charvieu Chav à 16 59

68 MARIE Alexandre Avranches VC à 16 59

69 JOIN Alexandre Charvieu Chav à 16 59

70 DEGOT Damien Torigni ES à 16 59

71 LESELLIER Arnaud Torigni ES à 16 59

72 FINE Gabin Charvieu Chav à 16 59

73 BARBARI Adil Haguenau PE à 16 59

74 CAUTY Guillaume Bressuire AC à 16 59

75 LE NY Jean louis Locminé OC à 16 59

76 CARPENTIER Jessy Limousine UV à 16 59

77 DELACROIX Bastien Vallet VS à 16 59

78 AMAND Manuel Creuse Oxygè. à 16 59

79 BERANGER Geoffrey Vallet VS à 16 59

80 CHARON Guillaume U Anjou 49 à 16 59

81 BOTTE Sébastien Avranches VC à 16 59

82 LEBRETON Romain Cholet 49 UC à 16 59

83 KERVRAN Kevin Laval C 53 à 16 59

84 BREYE Florent St Quentin Am à 16 59

85 LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren à 16 59

86 DE JONCKHEERE Johan Chartres VS à 16 59

87 CHOPIER Loïc Chartres VS à 16 59

88 GUIHO Julien Pays Lorient à 16 59

89 CARLIN Alexis Torigni ES à 16 59

90 POULAIN Benoît St Quentin Am à 16 59

91 RABEAU Sebastien St Légér Cycl à 16 59

CLASSEMENT GENERAL

1 ALAPHILIPPE Bryan EC ARMEE DE TERRE 46

2 LE MONTAGNER Benjamin COTES D'ARMOR CYCL. 37

3 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 32

4 TZORTZAKIS Polychronis 30

5 GAUDIN Damien EC ARMEE DE TERRE 29

6 FERRON Valentin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 25

7 ORCEAU Clement VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 23

8 BURGAUDEAU Mathieu VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 20

9 ARTUS Willy SOJASUN ESPOIR ACNC 16

10 MOTTIER Justin VC PAYS DE LOUDEAC 15

10 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC 15

12 BORDES Cyril POC COTE DE LUMIERE 14

12 MORIN Emmanuel SOJASUN ESPOIR ACNC 14

14 FOUACHE Kevin CREUSE OXYGENE 13

14 GUYOT Yann EC ARMEE DE TERRE 13

16 RIMASSON Adrien VC PAYS DE LOUDEAC 11

17 GUILLEMOT Frederic COTES D'ARMOR CYCL. 10

17 TESSON Jason VELO SPORT VALLETAIS 10

19 PERRET Kevin UC NANTES ATLANTIQUE 9

19 PRIMAS Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC 9

21 BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 8

21 ROUSSEAU Jayson 8

23 FARANTAKIS Stylianos SOJASUN ESPOIR ACNC 7

24 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 7

25 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 6

25 MENVILLE Léo AS VILLEMUR 6

27 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN 5

27 SCHMIDT Fabien COTES D'ARMOR CYCL. 5

29 DESTANG Lucas AS VILLEMUR 4

30 GUERIN Camille VC PAYS DE LOUDEAC 3

31 THOMINET Camille CM AUBERVILLIERS 93 2

31 TZORTZAKIS Polychronis 2

33 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93 1

33 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1

Crédit Photo : Marie Greneche