Adrien Carpentier remporte la deuxième épreuve des Boucles du Haut-Var

Adrien Carpentier (VC Rouen 76) a remporté en solitaire ce Mardi 14 Février 2017 la deuxième épreuve des Boucles du Haut-Var entre La Verdière et Régusse, Alberto Marengo (Equipe Exploit) et Guillaume De Almeida (US Montauban) ont complété le podium.