Circuit des Plages Vendéennes : Étape 3

Classement Étape 3 :

1 PAILLOT Yoann Charente les 131,2 km en 3h40'15'' (moy. 35,741 km/h)

2 GAUDIN Damien Armée Terre à 0 21

3 PLOUHINEC Samuel Peltrax à 0 21

4 SAINT-MARTIN Clément Charente à 0 21

5 GAILLARD Marlon Vendée U PdL à 0 21

6 GUAY Julien Sojasun Esp à 0 21

7 KRAINER Taruia Vendée U PdL à 1 32

8 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. à 1 32

9 CAM Maxime Côtes Armor à 2 16

10 GUILLEMOT Frédéric Côtes Armor à 3 12

11 RENAULT Maxime Sojasun Esp à 3 12

12 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor à 3 12

13 LEROUX Romain Armée Terre à 3 12

14 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL à 3 12

15 FERASSE Thibault Armée Terre à 3 18

16 PATOUX Cyrille Pays Loudéac à 4 47

17 SELLIER Simon Vendée U PdL à 4 47

18 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren à 4 47

19 THOMINET Camille Aubervilliers à 4 47

20 RENAULT Baptiste POC C Lumière à 4 47

21 GUEVEL Stephen Nantes Atlant à 4 47

22 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè. à 4 47

23 GUYOT Yann Armée Terre à 4 47

24 PAQUE Johan St Quentin Am à 4 47

25 YSSAAD Yannis Armée Terre à 4 47

26 TORRES Gérard Charente à 4 47

27 VOSS Arnaud LaRocheYon V à 4 47

28 BOULO Matthieu Pays de Dinan à 4 47

29 TELLIER Luc Pays Loudéac à 4 47

30 RAPIN Martin Sojasun Esp à 4 47

31 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre à 4 47

32 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp à 4 47

33 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière à 4 47

34 MARY Clément Nantes Atlant à 4 47

35 ROLLAND Jules Côtes Armor à 4 47

36 BOUCHEREAU Loïc Vendée U PdL à 4 47

37 LEGROS Adrien Côtes Armor à 7 59

38 GOUMON Arthur Creuse Oxygè. à 8 5

39 POIRET Alexandre Orléans UC à 8 5

40 MARIE Rodolphe Laval C 53 à 8 5

41 PROD'HOMME Antoine Locminé OC à 8 5

42 JOIN Alexandre Charvieu Chav à 8 5

43 AUDEBRAND Axel POC C Lumière à 8 11

44 LEBRETON Romain Cholet 49 UC à 8 15

45 GOUSSET Victor Aubervilliers à 12 37

46 KERVRAN Kevin Laval C 53 à 13 16

Hors-délais :

FOUCAULT Julien Poitevin Cycl

DELEHAYE Bryan Pavilly Baren

BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp

GOUPIL Bertrand Chartres VS

NAKAMURA Keisuke Pavilly Baren

BREYE Florent St Quentin Am

LINO Julian Pays Loudéac

TROY Arthur Sojasun Esp

ABGRALL Anthony Locminé OC

SINNER Benoît Nantes Atlant

KORETZKY Clément Charvieu Chav

JAMES Owen Côtes Armor

CAM Florian Côtes Armor

DELANOE Ludovic Locminé OC

LEBOUCHER Adrien Nantes Atlant

LEVASSEUR Jordan Armée Terre

BOIVIN Maël Pays Loudéac

FOUACHE Kevin Creuse Oxygè.

PRODHOMME Nicolas Aubervilliers

LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren

GUILBAUD Guillaume LaRocheYon V

FOURNIER Quentin Vendée U PdL

JEANNIERE Emilien Vendée U PdL

BOMME Clément Pays Loudéac

LARPE Mickaël Montauban 82

ARTUS Willy Sojasun Esp

NADON Ludovic Charente

CARDINEAU Frédéric Naintré V

LAPIERRE Louis Pays Loudéac

DUPONQ Clément Pavilly Baren

GIRARD Thomas Creuse Oxygè.

Classement général après trois épreuves :

1 GAUDIN Damien Armée Terre 54 pts

2 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre 46

3 LE MONTAGNER Benjamin Côtes Armor 37

4 TZORTZAKIS Polychronis Equipe Grèce 32

5 BRENTERCH Erwan Laval C 53 32

6 PAILLOT Yoann Charente 30

7 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL 27

8 FERRON Valentin Vendée U PdL 25

9 ORCEAU Clément Vendée U PdL 23

10 GUILLEMOT Frédéric Côtes Armor 21

11 PLOUHINEC Samuel Peltrax 20

12 PATOUX Cyrille Pays Loudéac 20

13 SAINT-MARTIN Clément Charente 17

14 ARTUS Willy Sojasun Esp 16

14 GAILLARD Marlon Vendée U PdL 16

16 GUAY Julien Sojasun Esp 15

16 MOTTIER Justin Pays Loudéac 15

18 BORDES Cyril POC C Lumière 14

18 KRAINER Franz taruia Vendée U PdL 14

18 MORIN Emmanuel Sojasun Esp 14

21 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. 13

21 FOUACHE Kévin Creuse Oxygè. 13

21 GUYOT Yann Armée Terre 13

24 CAM Maxime Côtes Armor 12

25 RIMASSON Adrien Pays Loudéac 11

26 RENAULT Maxime Sojasun Esp 10

26 TESSON Jason Vallet VS 10

28 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor 9

28 PERRET Kevin Nantes Atlant 9

28 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac 9

31 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp 8

31 LEROUX Romain Armée Terre 8

31 ROUSSEAU Jayson Charente 8

34 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp 7

35 EVENOT Killian Aubervilliers 7

36 FERASSE Thibault Armée Terre 6

36 GRANGER Mike Laval C 53 6

36 MENVILLE Léo Team Morning 6

39 MARTIN Alexis St Quentin Am 5

39 SCHMIDT Fabien Côtes Armor 5

41 DESTANG Lucas Team Morning 4

41 SELLIER Simon Vendée U PdL 4

43 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren 4

44 THOMINET Camille Aubervilliers 4

45 GUERIN Camille Pays Loudéac 3

46 PIRY Sébastien Aubervilliers 1

46 RENAULT Baptiste POC C Lumière 1

Photo Archive : Desanlis Julie

Source : directvelo