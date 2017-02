Circuit des Plages Vendéennes : Étape 5

Classement :

1 ORCEAU Clément Vendée U PdL les 149,6 km en 3h14'18'' (moy. 46,197 km/h)

2 VERARDO Yoan Blagnac GSC

3 GUILLEMOT Frédéric Côtes Armor

4 CREMA Pierre Team Périgord

5 BRENTERCH Erwan Laval C 53

6 ROUSSEAU Jayson Charente

7 PATOUX Cyrille Pays Loudéac

8 PIRY Sébastien Aubervilliers

9 BIHEL César Pays de Dinan

10 MALLE Nicolas Sojasun Esp

11 GONNET Julien Sablé Sarthe

12 BOISSET Enzo Nantes Atlant

13 ARTUS Willy Sojasun Esp

14 TESSON Jason Vallet VS

15 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC

16 CARESMEL Alexis Douai ESEG

17 THOMINET Camille Aubervilliers

18 BOULO Matthieu Pays de Dinan

19 DILIGEARD Alexis Charente

20 BIONDI Andrea Charvieu Chav

21 GIRARD Thomas Creuse Oxygè.

22 FOUCAULT Julien Team VIENNE

23 BREYE Florent St Quentin Am

24 GASIOROWSKI Mariusz Apoge C

25 LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren

26 SINNER Benoît Nantes Atlant

27 DO REGO Fabio Peltrax

28 CHAUVET Baptiste LaRocheYon V

29 DE JONCKHEERE Johan Chartres VS

30 SALMON Maxime Aubervilliers

31 GOUSSET Victor Aubervilliers

32 MADOUAS Valentin Nantes Atlant

33 RENAULT Baptiste POC C Lumière

34 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè.

35 FLEGEO Baptiste Locminé OC

36 LEGROS Adrien Côtes Armor

37 BORROSO Romain Peltrax

38 RIOU Alan Pays de Dinan

39 MONCASSIN Maxence Blagnac GSC

40 DELANOE Ludovic Locminé OC

41 HOPIN Dimitri St Quentin Am

42 LAMY Julien Périgueux CC

43 ER RAFAI Mohamed Orléans CG

44 CAM Florian Côtes Armor

45 PINAUD Anthony St Quentin Am

46 ACOSTA Thomas Team Périgord

47 MARIE Rodolphe Laval C 53

48 PAILLOT Yoann Charente

49 NAKAMURA Keisuke Pavilly Baren

50 DAVY Clément Laval C 53

51 PRODHOMME Nicolas Aubervilliers

52 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor

53 GRANGER Mike Laval C 53

54 MKRTCHYAN Mher Charvieu Chav

55 ROMIAN Davy LaRocheYon V

56 LE BRETON Jerome Pays de Dinan

57 DUPONQ Clément Pavilly Baren

58 GRISON Kévin Bricquebec Co

59 CLUZAN PRINCE Morgan Périgueux CC

60 L'AZOU Morgan Quimperlé UC

61 LEPLINGARD Nathan Cholet 49 UC

62 FOUQUET Alexy StHerblain US

63 DELAPLACE Cédric Bricquebec Co

64 VALETTE Pierre Peltrax

65 BERCHE Pierre antoine Locminé OC

66 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V

67 PEYENCET Gabriel Charente

68 TELLIER Luc Pays Loudéac

69 AUFFRET Rodrigue Avranches VC

70 PATAT Clément Peltrax

71 MARTIN Alexis St Quentin Am

72 PAVY Fabien Sablé Sarthe

73 KERBORIOU Julien Orléans CG

74 PHILIPPE Geoffrey Orléans UC

75 RENAUD Alban Vallet VS

76 HALLOP Greg Peltrax

77 TERRIEN Valentin Vallet VS

78 HUYGENS Maxime Douai ESEG

79 HAUDIQUET Pierre Pavilly Baren

80 LAPOUGES Damien Team Périgord

81 LARPE Killian Apoge C

82 BOISSET Thibault Cholet 49 UC

83 SOUBES Yohan Team Périgord

84 AUDEBRAND Axel POC C Lumière

85 HERAULT Vincent StHerblain US

86 KOWALSKI Rudy Charvieu Chav

87 KORETSKY Clément Charvieu Chav

88 LABORIE Christophe Locminé OC

89 MARY Clément Nantes Atlant

90 DUFOUR Florian Creuse Oxygè.

91 ZIMINE Boris Blagnac GSC

92 MAURELET Flavien Blagnac GSC

93 GOURET Jean marie POC C Lumière

94 GAILLARD Marlon Vendée U PdL

95 PIRIOU Kevin Locminé OC

96 BOUCHEREAU Loïc Vendée U PdL

97 BODIN AMIEL Louis Apoge C

98 KERVRAN Kevin Laval C 53

99 LEMOINE Gaëtan Pays Loudéac

100 TIJOU Clément Cholet 49 UC

101 GUEGAN Maël Sojasun Esp

102 GOUMON Arthur Creuse Oxygè.

103 KRAINER Taruia Vendée U PdL

104 BAUTHAMY Dylan Pays Lorient

105 LE LAY Aurelien Avranches VC

106 FAYETTE Pierre andre Apoge C

107 LE HUITOUZE Julien Hennebont C

108 RIDEAU Louison Vallet VS

109 RIVIERE David Vendée U PdL

110 ALLIN Antoine Périgueux CC

111 SELLIER Simon Vendée U PdL

112 DANIEL Aurélien Pays de Dinan

113 LINO Julian Pays Loudéac

114 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V

115 CAM Maxime Côtes Armor

116 GUEVEL Stephen Nantes Atlant

117 MORIN Emmanuel Sojasun Esp

118 GUAY Julien Sojasun Esp

119 KOHL Roman Blagnac GSC

120 LE COURT DE BILLOT Olivier Blagnac GSC

121 MERIGUET Jean Philippe Orléans UC

122 GALYANOV Vladislav Apoge C

123 HALLEGUEN Mathieu Pays Lorient

124 VAN ESLANDER Florian Douai ESEG

125 GARRAUD Simon Périgueux CC

126 MENGES Franck Périgueux CC

127 LEBON Victor Chatellerault

128 NORMAND Clément Angers Doutre

129 BIGO Mathias Douai ESEG

130 LEBRETON Pierre Aubervilliers

131 BOISRAME Kevin Sablé Sarthe

132 CORDEVANT Eric Pavilly Baren

133 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe

134 TOURAILLE Julien Orléans UC

135 CHAMPALOU Sébastien Orléans CG

Classement général après cinq épreuves :

1 ORCEAU Clément Vendée U PdL 78 pts

2 GUILLEMOT Frédéric Côtes Armor 71

3 GAUDIN Damien Armée Terre 71

4 BRENTERCH Erwan Laval C 64

5 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre 46

6 PATOUX Cyrille Pays Loudéac 44

7 LE MONTAGNER Benjamin Côtes 37

8 MORIN Emmanuel Sojasun Esp 34

9 TZORTZAKIS Polychronis Equipe Grèce 32

10 PAILLOT Yoann Charente 30

11 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL 27

12 FERRON Valentin Vendée U PdL 25

12 VERARDO Yoan Blagnac GSC 25

14 ARTUS Willy Sojasun Esp 24

15 THOMINET Camille Aubervilliers 21

16 PLOUHINEC Samuel Peltrax 20

17 CREMA Pierre Team Périgord 17

17 SAINT MARTIN Clement Charente 17

19 TESSON Jason Vallet VS 17

20 GAILLARD Marlon Vendée U PdL 16

21 BIHEL César Pays de Dinan 16

22 GUAY Julien Sojasun Esp 15

22 MADOUAS Valentin Nantes Atlant 15

22 MOTTIER Justin Pays Loudéac 15

22 ROUSSEAU Jayson Charente 15

26 BORDES Cyril POC C Lumière 14

26 KRAINER Taruia Vendée U PdL 14

28 PIRY Sébastien Aubervilliers 14

29 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. 13

29 FOUACHE Kévin Creuse Oxygè. 13

29 GUYOT Yann Armée Terre 13

29 PASTOT Vincent St Quentin Am 13

33 BOULO Matthieu Pays de Dinan 13

34 CAM Maxime Côtes Armor 12

34 LAPIERRE Louis Pays Loudéac 12

36 MALLE Nicolas Sojasun Esp 11

36 RIMASSON Adrien Pays Loudéac 11

38 GONNET Julien Sablé Sarthe 10

38 RENAULT Maxime Sojasun Esp 10

40 BOISSET Enzo Nantes Atlant 9

40 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor 9

40 PERRET Kevin Nantes Atlant 9

40 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac 9

40 TROY Arthur Sojasun Esp 9

45 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp 8

45 DEJONCKHEERE Johan Chartres VS 8

45 LEROUX Romain Armée Terre 8

45 ROUSSEAU Jayson Charente 8

49 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp 7

49 RIOU Alan Pays de Dinan 7

51 EVENOT Killian Aubervilliers 7

52 DELETANG Alexandre Charente 6

52 FERASSE Thibault Armée Terre 6

52 GRANGER Mike Laval C 53 6

52 MENVILLE Léo Team Morning 6

52 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC 6

57 BENNETT Stéfan Blagnac GSC 5

57 CARESMEL Alexis Douai ESEG 5

57 EL KOURAJI Mohcine Orléans UC 5

57 MARTIN Alexis St Quentin Am 5

57 SCHMIDT Fabien Côtes Armor 5

62 DESTANG Lucas Team Morning 4

63 GUERIN Camille Pays Loudéac 3

63 MENANT Théo Creuse Oxygè. 3

63 SELLIER Simon Vendée U PdL 3

66 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren 3

67 DILIGEARD Alexis Charente 2

67 GOUSSET Victor Aubervilliers 2

69 BIONDI Andrea Charvieu Chav 1

69 RUFFAUT Pierre Pavilly Baren 1

Crédit Photo : Gérard Briand

Source : directvelo.