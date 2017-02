Circuit des Plages Vendéennes : Étape 6

Classement Étape 6 :

1 ORCEAU Clément Vendée U PdL les 145,8 km en 3h11'15'' (moy. 45,741 km/h)

2 MENANT Théo Creuse Oxygè.

3 PASTOT Vincent St Quentin Am

4 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp

5 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp

6 GUILLEMOT Frédéric Côtes Armor

7 THOMINET Camille Aubervilliers

8 ZIMINE Boris Blagnac GSC

9 LAPIERRE Louis Pays Loudéac

10 BIHEL César Pays de Dinan

11 CARESMEL Alexis Douai ESEG

12 TROY Arthur Sojasun Esp

13 FRANCILLETTE Kevin Nantes Atlant

14 LEMOINE Gaëtan Pays Loudéac

15 SELIVERT Tristan Blagnac GSC

16 CHARON Guillaume U Anjou 49

17 ROUSSEAU Jayson Charente

18 ARTUS Willy Sojasun Esp

19 SALMON Maxime Aubervilliers

20 PERRET Kevin Nantes Atlant

21 DUJARDIN Florian Creuse Oxygè.

22 KOHL Roman Blagnac GSC

23 EL KOURAJI Mohcine Orléans UC

24 BOIVIN Maël Pays Loudéac

25 GRANGER Mike Laval C 53

26 SINNER Benoît Nantes Atlant

27 MESPOULEDE Jean Périgueux CC

28 MAURELET Flavien Blagnac GSC

29 GASIOROWSKI Mariusz Apoge C

30 DO REGO Fabio Peltrax

31 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren

32 DELETANG Alexandre Charente

33 DE JONCKHEERE Johan Chartres VS

34 DANIEL Aurélien Pays de Dinan

35 GABISSON Clément Douai ESEG

36 DILIGEART Alexis Charente

37 ABGRALL Anthony Locminé OC

38 BOUTELOUP Paul Avranches VC

39 BREYE Florent St Quentin Am

40 GUILBAUD Guillaume LaRocheYon V

41 GUILLAUME Loïc Sojasun Esp

42 BOULO Matthieu Pays de Dinan

43 L'AZOU Morgan Quimperlé UC

44 DESLANDES Vadim Nersac AC

45 VALETTE Pierre Peltrax

46 GUERNALEC Thibault Pays de Dinan

47 SABLE Pierre Sablé Sarthe

48 LE MONTAGNER Maxime Creuse Oxygè.

49 GOUSSET Victor Aubervilliers

50 BARKET Florian Côtes Armor

51 DEMAY Williams Montrichard C

52 PROD'HOMME Antoine Locminé OC

53 DELEHAYE Bryan Pavilly Baren

54 BOTTE Sébastien Avranches VC

55 POUGET Guillaume U Anjou 49

56 MARTIN Alexis St Quentin Am

57 BOISSIERE Antonin Team Périgord

58 DAVID Nicolas Creuse Oxygè.

59 GALYANOV Vladislav Apoge C

60 PRODHOMME Nicolas Aubervilliers

61 TUEUR Corentin Pavilly Baren

62 LAGREE Adrien Sojasun Esp

63 MICHAUD David US St Herblai

64 PIRY Sébastien Aubervilliers

65 HALLOP Greg Peltrax

66 NAKAMURA Keisuke Pavilly Baren

67 LE MEVEL Adrien LaRocheYon V

68 LARPE Killian Apoge C

69 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor

70 VALADE Jayson Périgueux CC

71 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè.

72 DE VIDO Bastien Peltrax

73 ABISROR Jacques Charente

74 TORTELIER Etienne Sablé Sarthe

75 RENAULT Maxime Sojasun Esp

76 LINO Julian Pays Loudéac

77 COQUEN Guillaume Locminé OC

78 ACOSTA Thomas Team Périgord

79 BENEYROL Jeremy Team Périgord

80 SOUBES Yohan Team Périgord

81 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL

82 KRAINER Taruia Vendée U PdL

83 LEBRETON Pierre Aubervilliers

84 BOISSET Thibault Cholet 49 UC

85 MARY Clément Nantes Atlant

86 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè.

87 PAQUE Johan St Quentin Am

88 BAUDOIN Marvin Sojasun Esp

89 DAVY Clément Laval C 53

90 PATOUX Cyrille Pays Loudéac

91 MOTTIER Justin Pays Loudéac

92 VERARDO Yoan Blagnac GSC

93 GIRARD Thomas Creuse Oxygè.

94 PEYENCET Gabriel Charente

95 POUGET Tommy Laval C 53

96 FOURNIER Quentin Vendée U PdL

97 GAILLARD Marlon Vendée U PdL

98 GUEVEL Stephen Nantes Atlant

99 LAMY Julien Périgueux CC

100 LEBRETON Romain Cholet 49 UC

101 MAUCOURT Jules POC C Lumière

Classement général final :

1 Clément ORCEAU (Vendée U)

2 Frédéric GUILLEMOT (Côtes d'Armor-Marie Morin)

3 Erwan BRENTERCH (Laval Cyclisme 53)

4 Cyrille PATOUX (VC Pays de Loudéac)

5 Théo MENANT (Creuse Oxygène Guéret)

6 Mathieu BURGAUDEAU (Vendée U)

Source : directvelo.