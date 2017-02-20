Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Débutants)

Classement :
1 LELEU AUDRIC SPRINT 2000 CHARLEROI 01:05:44
2 VAN RILLAERT DAYAN LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI 01:05:44
3 MARTHE NICOLAS RVS PERUWELZ BURY 01:05:44
4 BONNET THÉO SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:05:44
5 LEROY THOMAS RPSM TOURNAI 01:05:44
6 GOEBEERT THÉO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:05:44
7 VROMANNE MATHIAS ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:05:44
8 CARDON SEBASTIEN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:05:44
9 LEBRUN ROBIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:05:44
10 FIEVEZ PHILLIPPE ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 01:07:36
11 BULBO SAMUEL BLANCS GILETS BW 01:07:36
12 DELCAMPE MARTIN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:07:36
13 MORTREUX AXEL ROYAL VELO SPORT BURY 01:07:36
14 MOREAU JIMMY VERANDAS WILLEMS CRABBE TOITURE CC CHEVIGNY 01:07:36
15 WILMET JULIEN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:07:36
16 D ANGELO TEO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:11:04
17 GUERET ROMAIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:11:25
18 QUETTIER GAETAN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:11:25
19 DEWEVER MEHDI SERVÉLO 01:11:25
20 FERON MARTIN SORINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:11:25
Crédit Photo : Philippe Seys