Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Juniors)

Classement :
1 DOPCHIE FELIX SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:15:18
2 FONTAINE EMERSON SPRINT 2000 CHARLEROI 01:15:18
3 VINCENT JOHAN SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:03
4 DESCAMPS THOMAS ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:16:03
5 DETHY MATTHIS SPRINT 2000 CHARLEROI 01:16:03
6 PIRET CORENTIN ? 01:16:26
7 LEROUX MAXIME VC ST QUENTIN 01:16:41
8 ISIDORE AXEL VC AMATEUR ST-QUENTIN 01:16:41
9 MATTHYS LOUKA SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
10 DEBUY JUSTIN BLANC GILLET BRABANT WALLON 01:16:41
11 WADIN ALEXANDRE RVS PERUWELZ BURY?? 01:16:41
12 FARVACQUE AXEL RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
13 DESCAMPS MAXENCE SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
14 BORTELS THÉO SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
15 DELLACHERIE CORENTIN RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
16 ORLOWSKI KAMIL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
17 GROSSEMY GRÉGORY VC AMATEUR ST-QUENTIN 01:16:41
18 PETIT THIBAULT ROYAL VELO SPORT BURY 01:16:41
19 BUYOYA JUSTIN ROYAL VELOSPORT PERUWELZ BURY 01:16:41
20 DELLACHERIE FLAVIAN RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
21 BAIZE NICOLAS SPRINT 2000 01:16:41
22 NICOLAES FRÉDÉRIC SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
23 SALEMBIER FLORENTIN RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
24 SZLAPA PIERRE ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:16:41
25 VANDENBOSCH GILLES ROYAL VELOSPORT PERUWELZ BURY 01:16:41
26 MONARD ARTHUR ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE à 1 tour
Crédit Photo : Philippe Seys