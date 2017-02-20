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Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Juniors)

Felix Dopchie (Sprint 2000 Charleroi) a remporté ce Dimanche19 Février 20117 le Championnat du Hainaut de Pommeroeul (Belgique) (Juniors). Emerson Fontaine (Sprint 2000 Charleroi) et Johan Vincent (Sprint 2000 Charleroi). ont complété le podium.

Route
Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Juniors)

Classement :

1 DOPCHIE FELIX SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:15:18
2 FONTAINE EMERSON SPRINT 2000 CHARLEROI 01:15:18
3 VINCENT JOHAN SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:03
4 DESCAMPS THOMAS ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:16:03
5 DETHY MATTHIS SPRINT 2000 CHARLEROI 01:16:03
6 PIRET CORENTIN ? 01:16:26
7 LEROUX MAXIME VC ST QUENTIN 01:16:41
8 ISIDORE AXEL VC AMATEUR ST-QUENTIN 01:16:41
9 MATTHYS LOUKA SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
10 DEBUY JUSTIN BLANC GILLET BRABANT WALLON 01:16:41
11 WADIN ALEXANDRE RVS PERUWELZ BURY?? 01:16:41
12 FARVACQUE AXEL RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
13 DESCAMPS MAXENCE SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
14 BORTELS THÉO SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
15 DELLACHERIE CORENTIN RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
16 ORLOWSKI KAMIL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
17 GROSSEMY GRÉGORY VC AMATEUR ST-QUENTIN 01:16:41
18 PETIT THIBAULT ROYAL VELO SPORT BURY 01:16:41
19 BUYOYA JUSTIN ROYAL VELOSPORT PERUWELZ BURY 01:16:41
20 DELLACHERIE FLAVIAN RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
21 BAIZE NICOLAS SPRINT 2000 01:16:41
22 NICOLAES FRÉDÉRIC SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:16:41
23 SALEMBIER FLORENTIN RVS PERUWELZ BURY 01:16:41
24 SZLAPA PIERRE ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:16:41
25 VANDENBOSCH GILLES ROYAL VELOSPORT PERUWELZ BURY 01:16:41
26 MONARD ARTHUR ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE à 1 tour

Crédit Photo : Philippe Seys