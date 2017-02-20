Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Élites)

Classement :
1 GOEBEERT PIERRE AGO SERVICE AQUA PROTECT 01:37:35
2 LA ROSE DIMITRI BLANCS GILLETS BT WALLON 01:37:35
3 STEEGMANS TRISTAN EC WALSHOUTEM 01:37:35
4 LAIDOUN JULIEN P SUIPPASE 01:37:35
5 BIEBUYCK AURÉLIEN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 01:37:35
6 COUTURE KEVIN UV AUBE 01:37:35
7 QUERTINMONT CORENTIN OTTIGNIES LLN 01:37:35
8 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LC 01:37:35
9 TRIGO BAPTISTE VTT CLUB PONTOIS 01:37:35
10 D ANGELO UGO OTTIGNIES LL 01:37:35
11 MASSET MAXIME OTTIGNIES LLN 01:37:35
12 ROELAND JORDAN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 01:37:35
13 LEGLEY MATTHIAS RVC OTTIGNIES 01:37:35
14 SCLACMENDER DAIVY OTTIGNIES LLN 01:37:35
15 LA ROSE GRÉGORY BLANCS GILLETS BT WALLON 01:37:35
16 POLS JEROME OTTIGNIES LLN 01:37:35
17 VAN HERPE FLORENT BLANCS GILLETS BT WALLON 01:37:35
18 BIEBUYCK CORENTIN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 01:37:35
19 STEEGMANS SENNE EC WALSHOUTEM 01:37:35
20 MASYNS SAMUEL BIKERS ECOLE VTT 01:37:35
Crédit Photo : Edith Lebleu / Philippe Seys