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Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Élites)

Pierre Goebeert (Ago Service Aqua Protect) a remporté ce Dimanche19 Février 20117 le Championnat du Hainaut de Pommeroeul (Belgique) (Élites). Dimitri La Rose (Blancs Gillets Bt Wallon) et Tristan Steegmans (EC Walshoutem). ont complété le podium.

Route
Pommeroeul (Belgique) : Championnat du Hainaut (Élites)

Classement :

1 GOEBEERT PIERRE AGO SERVICE AQUA PROTECT 01:37:35
2 LA ROSE DIMITRI BLANCS GILLETS BT WALLON 01:37:35
3 STEEGMANS TRISTAN EC WALSHOUTEM 01:37:35
4 LAIDOUN JULIEN P SUIPPASE 01:37:35
5 BIEBUYCK AURÉLIEN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 01:37:35
6 COUTURE KEVIN UV AUBE 01:37:35
7 QUERTINMONT CORENTIN OTTIGNIES LLN 01:37:35
8 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LC 01:37:35
9 TRIGO BAPTISTE VTT CLUB PONTOIS 01:37:35
10 D ANGELO UGO OTTIGNIES LL 01:37:35
11 MASSET MAXIME OTTIGNIES LLN 01:37:35
12 ROELAND JORDAN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 01:37:35
13 LEGLEY MATTHIAS RVC OTTIGNIES 01:37:35
14 SCLACMENDER DAIVY OTTIGNIES LLN 01:37:35
15 LA ROSE GRÉGORY BLANCS GILLETS BT WALLON 01:37:35
16 POLS JEROME OTTIGNIES LLN 01:37:35
17 VAN HERPE FLORENT BLANCS GILLETS BT WALLON 01:37:35
18 BIEBUYCK CORENTIN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 01:37:35
19 STEEGMANS SENNE EC WALSHOUTEM 01:37:35
20 MASYNS SAMUEL BIKERS ECOLE VTT 01:37:35

Crédit Photo : Edith Lebleu / Philippe Seys