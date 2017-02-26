omloop het nieuwsblad : World Tour

Classement :
1 VAN AVERMAET Greg BELH55´6S BMC RACING TEAMEL. PTT
2 SAGAN Peter SVK0H0´0S BORA - HANSGROHEElites
3 VANMARCKE Sep BEL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMEL. PTT
4 FELLINE Fabio ITAH55´51S0H0´45S TREK - SEGAFREDOElites
5 GATTO Oscar ITAH55´58S0H0´52S ASTANA PRO TEAMElites
6 ROWE Luke GBR TEAM SKYElites
7 NAESEN Oliver BEL AG2R LA MONDIALEEL. PTT
8 STUYVEN Jasper BEL TREK - SEGAFREDOEL. PTT
9 TRENTIN Matteo ITAH56´2S0H0´56S QUICK - STEP FLOORSElites
10 PETIT Adrien FRAH56´4S0H0´58S DIRECT ENERGIEElites
11 BACKAERT Frederik BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
12 TEUNISSEN Mike NED TEAM SUNWEBElites
13 GILBERT Philippe BEL QUICK - STEP FLOORSElites
14 ŠTYBAR Zdenek CZE QUICK - STEP FLOORSElites
15 ROELANDTS Jurgen BELH56´8S0H1´2S LOTTO SOUDALEL. PTT
16 NIELSEN Magnus Cort DENH57´47S0H2´41S ORICA - SCOTTElites
17 BURGHARDT Marcus GER BORA - HANSGROHEElites
18 ROOSEN Timo NEDH57´50S0H2´44S TEAM LOTTO NL - JUMBOElites
19 BRESCHEL Matti DEN ASTANA PRO TEAMElites
20 DEMARE Arnaud FRA FDJElites
21 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
22 SCHÄR Michael SUI BMC RACING TEAMElites
23 JULES Justin FRA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
24 BAGDONAS Gediminas LTU AG2R LA MONDIALEEL. PTT
25 GROENEWEGEN Dylan NED TEAM LOTTO NL - JUMBOElites
26 KRAGH ANDERSEN Søren DEN TEAM SUNWEBElites
27 OFFREDO Yoann FRA WANTY - GROUPE GOBERTElites
28 KOREN Kristijan SLO CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites
29 DE BUYST Jasper BELH58´5S0H2´59S LOTTO SOUDALEL. PTT
30 VALGREN ANDERSEN Michael DEN ASTANA PRO TEAMElites
31 JARRIER Benoit FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
32 ISTA Kevyn BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
33 VAN DER HOORN Taco NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
34 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC RACING TEAMElites
35 COLBRELLI Sonny ITA BAHRAIN - MERIDAElites
36 SENECHAL Florian FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSEL. CP
37 GOUGEARD Alexis FRA AG2R LA MONDIALEElites
38 LANGEVELD Sebastian NED CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites
39 VAN LERBERGHE Bert BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
40 DURBRIDGE Luke AUS ORICA - SCOTTElites
41 ASSELMAN Jesper NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
42 KONOVALOVAS Ignatas LTU FDJElites
43 VAN GOETHEM Brian NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
44 VAN EMDEN Jos NED TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT
45 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose ESP BMC RACING TEAMElites
46 MOSCON Gianni ITA TEAM SKYElites
47 THEUNS Edward BEL TREK - SEGAFREDOEL. PTT
48 GRIVKO Andrey UKR ASTANA PRO TEAMElites
49 JUUL JENSEN Christopher DEN ORICA - SCOTTElites
50 HAYMAN Mathew AUS ORICA - SCOTTEL. PTT
51 TERPSTRA Niki NED QUICK - STEP FLOORSElites
52 VAN HECKE Preben BELH58´13S0H3´7S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
53 CHAVANEL Sylvain FRA DIRECT ENERGIEElites
54 VANDENBERGH Stijn BELH59´42S0H4´36S AG2R LA MONDIALEEL. PTT
55 WYNANTS Maarten BEL TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT
56 JAUREGUI Quentin FRA AG2R LA MONDIALEElites
57 HOLLENSTEIN Reto SUIH59´43S0H4´37S TEAM KATUSHA ALPECINElites
58 KONING Peter NEDH59´48S0H4´42S AQUA BLUE SPORTElites
59 WALLAYS Jelle BELH0´32S0H5´26S LOTTO SOUDALEL. PTT
60 DEVOLDER Stijn BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
61 KÜNG Stefan SUIH2´51S0H7´45S BMC RACING TEAMElites
62 TURGIS Jimmy FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites
63 PFINGSTEN Christoph GER BORA - HANSGROHEElites
64 FARAZIJN Maxime BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
65 DE BACKER Bert BEL TEAM SUNWEBEL. PTT
66 STEELS Stijn BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
67 SPRENGERS Thomas BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
68 DUIJN Huub NED VERANDA´S WILLEMS - CRELANElites
69 DE VREESE Laurens BELH2´55S0H7´49S ASTANA PRO TEAMEL. PTT
70 KNEES Christian GER TEAM SKYElites
71 LIGTHART Pim NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
72 ELMIGER Martin SUI BMC RACING TEAMElites
73 RAST Gregory SUI TREK - SEGAFREDOElites
74 PARDINI Olivier BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
75 BODNAR Maciej POL BORA - HANSGROHEElites
76 HOULE Hugo CAN AG2R LA MONDIALEElites
77 FRISON Frederik BEL LOTTO SOUDALEL. PTT
78 STANNARD Ian GBR TEAM SKYElites
79 BOUDAT Thomas FRA DIRECT ENERGIEElites
80 BONNAMOUR Franck FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
81 VAN BAARLE Dylan NED CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites
82 VAN ASBROECK Tom BELH4´15S0H9´9S CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMEL. PTT
83 SINKELDAM Ramon NED TEAM SUNWEBElites
84 COLEDAN Marco ITA TREK - SEGAFREDOElites
85 VAN WINDEN Dennis NED ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
86 KEISSE Iljo BEL QUICK - STEP FLOORSEL. PTT
87 CURVERS Roy NED TEAM SUNWEBElites
88 SCHILLINGER Andreas GER BORA - HANSGROHEElites
89 NAESEN Lawrence BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
90 CORDEEL Sander BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
91 GARCIA CORTINA Ivan ESP BAHRAIN - MERIDAElites
92 MULLEN Ryan IRL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites
93 MORICE Julien FRA DIRECT ENERGIEElites
94 LE GAC Olivier FRA FDJElites
95 VANTOMME Maxime BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
96 VAN HOECKE Gijs BEL TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT
97 LAMPAERT Yves BELH4´22S0H9´16S QUICK - STEP FLOORSEL. PTT
98 BAUGNIES Jérôme BELH4´23S0H9´17S WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
99 TANKINK Bram NED TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT
100 VACHON Florian FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
101 WISNIOWSKI Lukasz POLH6´43S0H11´37S TEAM SKYElites
102 MARTIN Tony GER TEAM KATUSHA ALPECINElites
103 BYSTRØM Sven Erik NOR TEAM KATUSHA ALPECINElites
104 VALLEE Boris BEL FORTUNEO - VITAL CONCEPTEL. CP
105 VAN POPPEL Danny NED TEAM SKYEL. PTT
106 KAMYSHEV Arman KAZ ASTANA PRO TEAMElites
107 HANSEN Lasse Norman DEN AQUA BLUE SPORTElites
108 HOELGAARD Daniel NOR FDJElites
109 BLYTHE Adam GBR AQUA BLUE SPORTElites
110 DANIEL Maxime FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
111 VERMOTE Julien BEL QUICK - STEP FLOORSEL. PTT
112 TUFT Svein CAN ORICA - SCOTTElites
113 BOIVIN Guillaume CAN ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
114 KREDER Wesley NED WANTY - GROUPE GOBERTElites
115 SCULLY Tom NZL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites
116 PERICHON Pierre Luc FRAH8´7S0H13´1S FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
DNF DELTOMBE Kevin BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
DNF WALSCHEID Maximilian Richard GER TEAM SUNWEBElites
DNF MOURIS Jens NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
DNF DEBUSSCHERE Jens BEL LOTTO SOUDALEL. PTT
DNF BRÄNDLE Matthias AUT TREK - SEGAFREDOElites
DNF PEDERSEN Mads DEN TREK - SEGAFREDOElites
DNF GOLAS Michal POL TEAM SKYElites
DNF PUCCIO Salvatore ITA TEAM SKYElites
DNF BENOOT Tiesj BEL LOTTO SOUDALEL. PTT
DNF DUVAL Julien FRA AG2R LA MONDIALEElites
DNF DENZ Nico GER AG2R LA MONDIALEElites
DNF DE BONDT Dries BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNF IRIZAR ARANBURU Markel ESP TREK - SEGAFREDOElites
DNF MAES Nikolas BEL LOTTO SOUDALEL. PTT
DNF ANTONINI Simone ITA WANTY - GROUPE GOBERTElites
DNF VAN MELSEN Kevin BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
DNF VANSPEYBROUCK Pieter BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
DNF STASSEN Julien BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
DNF KIRSCH Alex LUX WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTElites
DNF BOONEN Tom BEL QUICK - STEP FLOORSEL. PTT
DNF SARAMOTINS Aleksejs LAT BORA - HANSGROHEElites
DNF SPENGLER Lukas SUI WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTElites
DNF PÖSTLBERGER Lukas AUT BORA - HANSGROHEElites
DNF BILLE Gaetan BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNF DE GENDT Aime BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
DNF KEUKELEIRE Jens BEL ORICA - SCOTTEL. PTT
DNF KORSÆTH Truls NOR ASTANA PRO TEAMElites
DNF TLEUBAYEV Ruslan KAZ ASTANA PRO TEAMElites
DNF NIBALI Antonio ITA BAHRAIN - MERIDAElites
DNF BOZIC Borut SLO BAHRAIN - MERIDAElites
DNF NOVAK Domen SLO BAHRAIN - MERIDAElites
DNF INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander ESP BAHRAIN - MERIDAElites
DNF PER David SLO BAHRAIN - MERIDAElites
DNFPIBERNIK Luka SLO BAHRAIN - MERIDAElites
DNFFOURNIER Marc FRA FDJElites
DNFGUARNIERI Jacopo ITA FDJElites
DNFWAEYTENS Zico BEL TEAM SUNWEBEL. PTT
DNFSARREAU Marc FRA FDJElites
DNFSTAMSNIJDER Tom NED TEAM SUNWEBElites
DNFBEWLEY Sam NZL ORICA - SCOTTElites
DNFBEVIN Patrick NZL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites
DNFBIERMANS Jenthe BEL TEAM KATUSHA ALPECINEL. PTT
DNFPOLITT Nils GER TEAM KATUSHA ALPECINElites
DNFKRISTOFF Alexander NOR TEAM KATUSHA ALPECINElites
DNFKUZNETSOV Viacheslav RUS TEAM KATUSHA ALPECINElites
DNFMORKOV Michael DEN TEAM KATUSHA ALPECINElites
DNFBOOM Lars NED TEAM LOTTO NL - JUMBOElites
DNFLEEZER Thomas NED TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT
DNFSHAW James GBR LOTTO SOUDALElites
DNFPLANCKAERT Edward BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEU23. CP
DNFLADAGNOUS Matthieu FRA FDJElites
DNFVANBILSEN Kenneth BEL COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSEL. CP
DNFGERTS Floris NED BMC RACING TEAMElites
DNFKOLÁR Michal SVK BORA - HANSGROHEElites
DNFCORBEL Erwann FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
DNFCOQUARD Bryan FRA DIRECT ENERGIEElites
DNFRÄIM Mihkel EST ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
DNFOSS Daniel ITA BMC RACING TEAMElites
DNFPERRY Benjamin CAN ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
DNFWILLIAMS Tyler USA ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
DNFMCLAY Daniel GBR FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites
DNFSCHREURS Hamish NZL ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
DNFTURGIS Anthony FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites
DNFLEMOINE Cyril FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites
DNFLAPORTE Christophe FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites
DNFANDERSON Ryan CAN DIRECT ENERGIEElites
DNFHOFSTETTER Hugo FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites
DNFCARDIS Romain FRA DIRECT ENERGIEElites
DNFCLAEYS Dimitri BEL COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSEL. CP
DNFDUCHESNE Antoine CAN DIRECT ENERGIEElites
DNFDEMPSTER Zakkari AUS ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
DNFGATE Aaron NZL AQUA BLUE SPORTElites
DNFHOWARD Leigh AUS AQUA BLUE SPORTElites
DNFVERMELTFOORT Coen NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
DNFPRÉMONT Christophe BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNFVAN ZUMMEREN Stef BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNFBRAMMEIER Matthew IRL AQUA BLUE SPORTElites
DNFVERGAERDE Otto BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNFDUNNE Conor IRL AQUA BLUE SPORTElites
DNFDE VRIES Berden NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
DNFYECHZKEL Aviv ISR ISRAEL CYCLING ACADEMYElites
DNFFENN Andrew GBR AQUA BLUE SPORTElites