omloop het nieuwsblad : World Tour

Classement :

1 VAN AVERMAET Greg BELH55´6S BMC RACING TEAMEL. PTT

2 SAGAN Peter SVK0H0´0S BORA - HANSGROHEElites

3 VANMARCKE Sep BEL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMEL. PTT

4 FELLINE Fabio ITAH55´51S0H0´45S TREK - SEGAFREDOElites

5 GATTO Oscar ITAH55´58S0H0´52S ASTANA PRO TEAMElites

6 ROWE Luke GBR TEAM SKYElites

7 NAESEN Oliver BEL AG2R LA MONDIALEEL. PTT

8 STUYVEN Jasper BEL TREK - SEGAFREDOEL. PTT

9 TRENTIN Matteo ITAH56´2S0H0´56S QUICK - STEP FLOORSElites

10 PETIT Adrien FRAH56´4S0H0´58S DIRECT ENERGIEElites

11 BACKAERT Frederik BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

12 TEUNISSEN Mike NED TEAM SUNWEBElites

13 GILBERT Philippe BEL QUICK - STEP FLOORSElites

14 ŠTYBAR Zdenek CZE QUICK - STEP FLOORSElites

15 ROELANDTS Jurgen BELH56´8S0H1´2S LOTTO SOUDALEL. PTT

16 NIELSEN Magnus Cort DENH57´47S0H2´41S ORICA - SCOTTElites

17 BURGHARDT Marcus GER BORA - HANSGROHEElites

18 ROOSEN Timo NEDH57´50S0H2´44S TEAM LOTTO NL - JUMBOElites

19 BRESCHEL Matti DEN ASTANA PRO TEAMElites

20 DEMARE Arnaud FRA FDJElites

21 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

22 SCHÄR Michael SUI BMC RACING TEAMElites

23 JULES Justin FRA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

24 BAGDONAS Gediminas LTU AG2R LA MONDIALEEL. PTT

25 GROENEWEGEN Dylan NED TEAM LOTTO NL - JUMBOElites

26 KRAGH ANDERSEN Søren DEN TEAM SUNWEBElites

27 OFFREDO Yoann FRA WANTY - GROUPE GOBERTElites

28 KOREN Kristijan SLO CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites

29 DE BUYST Jasper BELH58´5S0H2´59S LOTTO SOUDALEL. PTT

30 VALGREN ANDERSEN Michael DEN ASTANA PRO TEAMElites

31 JARRIER Benoit FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites

32 ISTA Kevyn BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

33 VAN DER HOORN Taco NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

34 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC RACING TEAMElites

35 COLBRELLI Sonny ITA BAHRAIN - MERIDAElites

36 SENECHAL Florian FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSEL. CP

37 GOUGEARD Alexis FRA AG2R LA MONDIALEElites

38 LANGEVELD Sebastian NED CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites

39 VAN LERBERGHE Bert BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

40 DURBRIDGE Luke AUS ORICA - SCOTTElites

41 ASSELMAN Jesper NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

42 KONOVALOVAS Ignatas LTU FDJElites

43 VAN GOETHEM Brian NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

44 VAN EMDEN Jos NED TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT

45 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose ESP BMC RACING TEAMElites

46 MOSCON Gianni ITA TEAM SKYElites

47 THEUNS Edward BEL TREK - SEGAFREDOEL. PTT

48 GRIVKO Andrey UKR ASTANA PRO TEAMElites

49 JUUL JENSEN Christopher DEN ORICA - SCOTTElites

50 HAYMAN Mathew AUS ORICA - SCOTTEL. PTT

51 TERPSTRA Niki NED QUICK - STEP FLOORSElites

52 VAN HECKE Preben BELH58´13S0H3´7S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

53 CHAVANEL Sylvain FRA DIRECT ENERGIEElites

54 VANDENBERGH Stijn BELH59´42S0H4´36S AG2R LA MONDIALEEL. PTT

55 WYNANTS Maarten BEL TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT

56 JAUREGUI Quentin FRA AG2R LA MONDIALEElites

57 HOLLENSTEIN Reto SUIH59´43S0H4´37S TEAM KATUSHA ALPECINElites

58 KONING Peter NEDH59´48S0H4´42S AQUA BLUE SPORTElites

59 WALLAYS Jelle BELH0´32S0H5´26S LOTTO SOUDALEL. PTT

60 DEVOLDER Stijn BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

61 KÜNG Stefan SUIH2´51S0H7´45S BMC RACING TEAMElites

62 TURGIS Jimmy FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites

63 PFINGSTEN Christoph GER BORA - HANSGROHEElites

64 FARAZIJN Maxime BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

65 DE BACKER Bert BEL TEAM SUNWEBEL. PTT

66 STEELS Stijn BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

67 SPRENGERS Thomas BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

68 DUIJN Huub NED VERANDA´S WILLEMS - CRELANElites

69 DE VREESE Laurens BELH2´55S0H7´49S ASTANA PRO TEAMEL. PTT

70 KNEES Christian GER TEAM SKYElites

71 LIGTHART Pim NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

72 ELMIGER Martin SUI BMC RACING TEAMElites

73 RAST Gregory SUI TREK - SEGAFREDOElites

74 PARDINI Olivier BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

75 BODNAR Maciej POL BORA - HANSGROHEElites

76 HOULE Hugo CAN AG2R LA MONDIALEElites

77 FRISON Frederik BEL LOTTO SOUDALEL. PTT

78 STANNARD Ian GBR TEAM SKYElites

79 BOUDAT Thomas FRA DIRECT ENERGIEElites

80 BONNAMOUR Franck FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites

81 VAN BAARLE Dylan NED CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites

82 VAN ASBROECK Tom BELH4´15S0H9´9S CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMEL. PTT

83 SINKELDAM Ramon NED TEAM SUNWEBElites

84 COLEDAN Marco ITA TREK - SEGAFREDOElites

85 VAN WINDEN Dennis NED ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

86 KEISSE Iljo BEL QUICK - STEP FLOORSEL. PTT

87 CURVERS Roy NED TEAM SUNWEBElites

88 SCHILLINGER Andreas GER BORA - HANSGROHEElites

89 NAESEN Lawrence BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

90 CORDEEL Sander BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

91 GARCIA CORTINA Ivan ESP BAHRAIN - MERIDAElites

92 MULLEN Ryan IRL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites

93 MORICE Julien FRA DIRECT ENERGIEElites

94 LE GAC Olivier FRA FDJElites

95 VANTOMME Maxime BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

96 VAN HOECKE Gijs BEL TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT

97 LAMPAERT Yves BELH4´22S0H9´16S QUICK - STEP FLOORSEL. PTT

98 BAUGNIES Jérôme BELH4´23S0H9´17S WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

99 TANKINK Bram NED TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT

100 VACHON Florian FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites

101 WISNIOWSKI Lukasz POLH6´43S0H11´37S TEAM SKYElites

102 MARTIN Tony GER TEAM KATUSHA ALPECINElites

103 BYSTRØM Sven Erik NOR TEAM KATUSHA ALPECINElites

104 VALLEE Boris BEL FORTUNEO - VITAL CONCEPTEL. CP

105 VAN POPPEL Danny NED TEAM SKYEL. PTT

106 KAMYSHEV Arman KAZ ASTANA PRO TEAMElites

107 HANSEN Lasse Norman DEN AQUA BLUE SPORTElites

108 HOELGAARD Daniel NOR FDJElites

109 BLYTHE Adam GBR AQUA BLUE SPORTElites

110 DANIEL Maxime FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites

111 VERMOTE Julien BEL QUICK - STEP FLOORSEL. PTT

112 TUFT Svein CAN ORICA - SCOTTElites

113 BOIVIN Guillaume CAN ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

114 KREDER Wesley NED WANTY - GROUPE GOBERTElites

115 SCULLY Tom NZL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites

116 PERICHON Pierre Luc FRAH8´7S0H13´1S FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites



DNF DELTOMBE Kevin BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

DNF WALSCHEID Maximilian Richard GER TEAM SUNWEBElites

DNF MOURIS Jens NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

DNF DEBUSSCHERE Jens BEL LOTTO SOUDALEL. PTT

DNF BRÄNDLE Matthias AUT TREK - SEGAFREDOElites

DNF PEDERSEN Mads DEN TREK - SEGAFREDOElites

DNF GOLAS Michal POL TEAM SKYElites

DNF PUCCIO Salvatore ITA TEAM SKYElites

DNF BENOOT Tiesj BEL LOTTO SOUDALEL. PTT

DNF DUVAL Julien FRA AG2R LA MONDIALEElites

DNF DENZ Nico GER AG2R LA MONDIALEElites

DNF DE BONDT Dries BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNF IRIZAR ARANBURU Markel ESP TREK - SEGAFREDOElites

DNF MAES Nikolas BEL LOTTO SOUDALEL. PTT

DNF ANTONINI Simone ITA WANTY - GROUPE GOBERTElites

DNF VAN MELSEN Kevin BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

DNF VANSPEYBROUCK Pieter BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

DNF STASSEN Julien BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

DNF KIRSCH Alex LUX WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTElites

DNF BOONEN Tom BEL QUICK - STEP FLOORSEL. PTT

DNF SARAMOTINS Aleksejs LAT BORA - HANSGROHEElites

DNF SPENGLER Lukas SUI WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTElites

DNF PÖSTLBERGER Lukas AUT BORA - HANSGROHEElites

DNF BILLE Gaetan BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNF DE GENDT Aime BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

DNF KEUKELEIRE Jens BEL ORICA - SCOTTEL. PTT

DNF KORSÆTH Truls NOR ASTANA PRO TEAMElites

DNF TLEUBAYEV Ruslan KAZ ASTANA PRO TEAMElites

DNF NIBALI Antonio ITA BAHRAIN - MERIDAElites

DNF BOZIC Borut SLO BAHRAIN - MERIDAElites

DNF NOVAK Domen SLO BAHRAIN - MERIDAElites

DNF INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander ESP BAHRAIN - MERIDAElites

DNF PER David SLO BAHRAIN - MERIDAElites

DNFPIBERNIK Luka SLO BAHRAIN - MERIDAElites

DNFFOURNIER Marc FRA FDJElites

DNFGUARNIERI Jacopo ITA FDJElites

DNFWAEYTENS Zico BEL TEAM SUNWEBEL. PTT

DNFSARREAU Marc FRA FDJElites

DNFSTAMSNIJDER Tom NED TEAM SUNWEBElites

DNFBEWLEY Sam NZL ORICA - SCOTTElites

DNFBEVIN Patrick NZL CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAMElites

DNFBIERMANS Jenthe BEL TEAM KATUSHA ALPECINEL. PTT

DNFPOLITT Nils GER TEAM KATUSHA ALPECINElites

DNFKRISTOFF Alexander NOR TEAM KATUSHA ALPECINElites

DNFKUZNETSOV Viacheslav RUS TEAM KATUSHA ALPECINElites

DNFMORKOV Michael DEN TEAM KATUSHA ALPECINElites

DNFBOOM Lars NED TEAM LOTTO NL - JUMBOElites

DNFLEEZER Thomas NED TEAM LOTTO NL - JUMBOEL. PTT

DNFSHAW James GBR LOTTO SOUDALElites

DNFPLANCKAERT Edward BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEU23. CP

DNFLADAGNOUS Matthieu FRA FDJElites

DNFVANBILSEN Kenneth BEL COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSEL. CP

DNFGERTS Floris NED BMC RACING TEAMElites

DNFKOLÁR Michal SVK BORA - HANSGROHEElites

DNFCORBEL Erwann FRA FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites

DNFCOQUARD Bryan FRA DIRECT ENERGIEElites

DNFRÄIM Mihkel EST ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

DNFOSS Daniel ITA BMC RACING TEAMElites

DNFPERRY Benjamin CAN ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

DNFWILLIAMS Tyler USA ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

DNFMCLAY Daniel GBR FORTUNEO - VITAL CONCEPTElites

DNFSCHREURS Hamish NZL ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

DNFTURGIS Anthony FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites

DNFLEMOINE Cyril FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites

DNFLAPORTE Christophe FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites

DNFANDERSON Ryan CAN DIRECT ENERGIEElites

DNFHOFSTETTER Hugo FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSElites

DNFCARDIS Romain FRA DIRECT ENERGIEElites

DNFCLAEYS Dimitri BEL COFIDIS, SOLUTIONS CREDITSEL. CP

DNFDUCHESNE Antoine CAN DIRECT ENERGIEElites

DNFDEMPSTER Zakkari AUS ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

DNFGATE Aaron NZL AQUA BLUE SPORTElites

DNFHOWARD Leigh AUS AQUA BLUE SPORTElites

DNFVERMELTFOORT Coen NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

DNFPRÉMONT Christophe BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNFVAN ZUMMEREN Stef BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNFBRAMMEIER Matthew IRL AQUA BLUE SPORTElites

DNFVERGAERDE Otto BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNFDUNNE Conor IRL AQUA BLUE SPORTElites

DNFDE VRIES Berden NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

DNFYECHZKEL Aviv ISR ISRAEL CYCLING ACADEMYElites

DNFFENN Andrew GBR AQUA BLUE SPORTElites