Lucinda Brand s'est adjugé samedi 25 Février 2017 le Omloop Het Nieuwsblad Dames Elite 1.1, première classique de la saison. Le coureur de la Team Sunwebde a devancé Chantal Blaak et Annemiek Van Vleuten.

Classement :

1 BRAND Lucinda NEDH19´58S TEAM SUNWEBDE

2 BLAAK Chantal NEDH20´13S0H0´15S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

3 VAN VLEUTEN Annemiek NED ORICA SCOTTDE

4 VAN DIJK Ellen NED TEAM SUNWEBDE

5 LONGO BORGHINI Elisa ITA WIGGLE HIGH5DE

6 SPRATT Amanda AUSH20´26S0H0´28S ORICA SCOTTDE

7 D'HOORE Jolien BELH21´45S0H1´47S WIGGLE HIGH5DEPROF

8 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP CYLANCE PRO CYCLINGDE

9 KING Danielle GBR CYLANCE PRO CYCLINGDE

10 ELVIN Gracie AUS ORICA SCOTTDE

11 KOPECKY Lotte BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF

12 NIEWIADOMA Katarzyna POL WM3 PRO CYCLING TEAMDE

13 CECCHINI Elena ITA CANYON SRAM RACINGDE

14 DUYCK Ann-Sophie BEL DROPSDEPROF

15 AMIALIUSIK Alena BLRH21´58S0H2´0S CANYON SRAM RACINGDE

16 BRENNAUER Lisa GER CANYON SRAM RACINGDE

17 FOURNIER Roxane FRAH22´35S0H2´37S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

18 LEPISTÖ Lotta FIN CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

19 MALLING SIGGAARD Christina DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

20 DE VUYST Sofie BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

21 GUARNIER Megan USA BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

22 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDEPROF

23 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

24 PIETERS Amy NED BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

25 HOSKING Chloe AUS ALE CIPOLLINIDE

26 KITCHEN Lauren AUS WM3 PRO CYCLING TEAMDE

27 GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE

28 ROY Sarah AUS ORICA SCOTTDE

29 ENSING Janneke NED ALE CIPOLLINIDE

30 BARNES Alice GBR DROPSDE

31 GILLOW Shara AUS FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

32 JASINSKA Malgorzata POL CYLANCE PRO CYCLINGDE

33 CORDON RAGOT Audrey FRA WIGGLE HIGH5DE

34 MACKAIJ Floortje NED TEAM SUNWEBDE

35 MERINO KORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE

36 CANUEL Karol-Ann CAN BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

37 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDEPROF

38 KLEIN Lisa GERH22´41S0H2´43S CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

39 KIRCHMANN Leah CANH22´43S0H2´45S TEAM SUNWEBDE

40 POHL Stephanie GERH22´44S0H2´46S CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

41 LUDWIG Cecilie Uttrup DENH22´35S0H2´37S CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

42 LICHTENBERG Claudia GERH23´45S0H3´47S WIGGLE HIGH5DE

43 KOSTER Anouska NEDH27´0S0H7´2S WM3 PRO CYCLING TEAMDE

44 DIDERIKSEN Amalie DENH27´35S0H7´37S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE

45 MØLLEBRO PEDERSEN Camilla DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

46 TENNIGLO Moniek NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

47 MARKUS Riejanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

48 RYAN Alexis USAH27´38S0H7´40S CANYON SRAM RACINGDE

49 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

50 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

51 BASTIANELLI Marta ITAH27´40S0H7´42S ALE CIPOLLINIDE

52 CROMWELL Tiffany AUS CANYON SRAM RACINGDE

53 BECKER Charlotte GER HITEC PRODUCTSDE

54 KOPPENBURG Clara GER CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

55 SOEK Julia NED TEAM SUNWEBDE

56 ALLEN Jessica AUS ORICA SCOTTDE

57 CROOKS Jenelle AUS ORICA SCOTTDE

58 SLIK Rozanne NED TEAM SUNWEBDE

59 WORRACK Trixi GER CANYON SRAM RACINGDE

60 WILD Kirsten NED CYLANCE PRO CYCLINGDE

61 DRAGOO Allie USA CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE

62 KNETEMANN Roxane NEDH29´12S0H9´14S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

63 VAN GOGH Natalie NEDH29´19S0H9´21S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

64 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

65 SCHMIDT Trine DEN LOTTO SOUDAL LADIESDE

66 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

67 PARKINSON Abby-Mae GBR DROPSDE

68 VAN DER MEULEN Kaat BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

69 SANGUINETI Ilaria ITA BEPINK COGEASDE

70 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

71 DAAMS Jessie BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF

72 RODIECK Wiebke GER GERMANY NATIONAL TEAMDE

73 PENTON Sara SWE TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

74 INGHELBRECHT Sarah BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

75 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE

76 LETH Julie DEN WIGGLE HIGH5DE

77 RIJKES Sarah AUT LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

78 RAGUSA Katia ITA BEPINK COGEASDE

79 RATTO Rossella ITA CYLANCE PRO CYCLINGDE

80 MUSTONEN LICHAN Sara SWE TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

81 DUVAL Eugénie FRAH29´22S0H9´24S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

82 MATHIESEN Pernille DENH30´13S0H10´15S TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

83 THORSEN Thea NORH34´11S0H14´13S HITEC PRODUCTSDE

84 JACKSON Alison CAN BEPINK COGEASDE

85 BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE

86 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI

87 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE

88 MUNOZ Paola CHI BIZKAIA - DURANGODE

89 ALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

90 HOEKSMA Ilona NED HITEC PRODUCTSDE

91 CROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI

92 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE

93 RIABCHENKO Tetiana UKR LENSWORLD - KUOTADE

94 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE

95 GASSNER Astrid AUT COLAVITA/BIANCHIDE

96 MUNDY Jessica AUS COLAVITA/BIANCHIDE

97 VAN VEEN Esther NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

98 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

99 RIVAT Amelie FRA LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

100 TROMP Esra NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

101 DE JONG Demi NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

102 PILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

103 NUMAINVILLE Joelle CAN CYLANCE PRO CYCLINGDE



DNF CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFMARTINEZ BONAFE Cristina ESP LOINTEKDE

DNFVAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFTHOMAS Claire GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFKALM Kelly EST ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFZORZI Susanna ITA DROPSDE

DNFWOMERSLEY Rebecca GBR DROPSDE

DNFDENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFSIMPSON Annabel GBR DROPSDE

DNFVAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFHAMMES Kathrin GER GERMANY NATIONAL TEAMDE

DNFPIERCE Amber USA COLAVITA/BIANCHIDE

DNFJONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFDEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFBRAVARD Charlotte FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

DNFRODIECK Inga GER GERMANY NATIONAL TEAMDE

DNFPETIT Lana BEL ISOREX CYCLING TEAMDE

DNFVAN GEYT Laura BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFDEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFDECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFGOESSENS Brenda BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFJONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

DNFRICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

DNFKANTI Dorrottya HUN WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFDEFOUR Lara BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFOTTESTAD Mie Bjørndal NOR WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFKESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE

DNFANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFLAMBRECHTS Kelly BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFSTOCK Gudrun GER GERMANY NATIONAL TEAMDE

DNFSÜßEMILCH Laura GER GERMANY NATIONAL TEAMDE

DNFKÜLLMER Lisa GER GERMANY NATIONAL TEAMDE

DNFBORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

DNFDE QUINT Pia BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

DNFDOBRYNINA Olga RUS BEPINK COGEASDE

DNFSYRODOEVA Margarita RUS BEPINK COGEASDE

DNFSPEROTTO Maria Vittoria ITA BEPINK COGEASDE

DNFKNAUER Anna GER PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

DNFGARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE

DNFKERN Špela SLO BIZKAIA - DURANGODE

DNFOYARBIDE JIMENEZ Lourdes ESP BIZKAIA - DURANGODE

DNFHOOGEBOOM Roos NED BIZKAIA - DURANGODE

DNFPÉREZ Yessica ESP BIZKAIA - DURANGODE

DNFLLAMAS GARCIA Lorena ESP BIZKAIA - DURANGODE

DNFKASPER Romy GER ALE CIPOLLINIDE

DNFSTOUGJE Chanella NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

DNFTERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE

DNFISASI CRISTOBAL Ziortza ESP LOINTEKDE

DNFDELBAERE Fien BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI

DNFMICKEY Abigail USA COLAVITA/BIANCHIDE

DNFHODGES Kendelle AUS COLAVITA/BIANCHIDE

DNFALLISON Whitney USA COLAVITA/BIANCHIDE

DNFGOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE

DNFSCHWEIZER Doris SUI TEAM VELOCONCEPT WOMENDE

DNFDRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI

DNFLOPEZ MORALES Belen ESP LOINTEKDE