omloop het nieuwsblad : Dames Elite 1.1

Classement :
1 BRAND Lucinda NEDH19´58S TEAM SUNWEBDE
2 BLAAK Chantal NEDH20´13S0H0´15S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
3 VAN VLEUTEN Annemiek NED ORICA SCOTTDE
4 VAN DIJK Ellen NED TEAM SUNWEBDE
5 LONGO BORGHINI Elisa ITA WIGGLE HIGH5DE
6 SPRATT Amanda AUSH20´26S0H0´28S ORICA SCOTTDE
7 D'HOORE Jolien BELH21´45S0H1´47S WIGGLE HIGH5DEPROF
8 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP CYLANCE PRO CYCLINGDE
9 KING Danielle GBR CYLANCE PRO CYCLINGDE
10 ELVIN Gracie AUS ORICA SCOTTDE
11 KOPECKY Lotte BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF
12 NIEWIADOMA Katarzyna POL WM3 PRO CYCLING TEAMDE
13 CECCHINI Elena ITA CANYON SRAM RACINGDE
14 DUYCK Ann-Sophie BEL DROPSDEPROF
15 AMIALIUSIK Alena BLRH21´58S0H2´0S CANYON SRAM RACINGDE
16 BRENNAUER Lisa GER CANYON SRAM RACINGDE
17 FOURNIER Roxane FRAH22´35S0H2´37S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
18 LEPISTÖ Lotta FIN CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
19 MALLING SIGGAARD Christina DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
20 DE VUYST Sofie BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
21 GUARNIER Megan USA BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
22 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDEPROF
23 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
24 PIETERS Amy NED BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
25 HOSKING Chloe AUS ALE CIPOLLINIDE
26 KITCHEN Lauren AUS WM3 PRO CYCLING TEAMDE
27 GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE
28 ROY Sarah AUS ORICA SCOTTDE
29 ENSING Janneke NED ALE CIPOLLINIDE
30 BARNES Alice GBR DROPSDE
31 GILLOW Shara AUS FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
32 JASINSKA Malgorzata POL CYLANCE PRO CYCLINGDE
33 CORDON RAGOT Audrey FRA WIGGLE HIGH5DE
34 MACKAIJ Floortje NED TEAM SUNWEBDE
35 MERINO KORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE
36 CANUEL Karol-Ann CAN BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
37 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDEPROF
38 KLEIN Lisa GERH22´41S0H2´43S CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
39 KIRCHMANN Leah CANH22´43S0H2´45S TEAM SUNWEBDE
40 POHL Stephanie GERH22´44S0H2´46S CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
41 LUDWIG Cecilie Uttrup DENH22´35S0H2´37S CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
42 LICHTENBERG Claudia GERH23´45S0H3´47S WIGGLE HIGH5DE
43 KOSTER Anouska NEDH27´0S0H7´2S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
44 DIDERIKSEN Amalie DENH27´35S0H7´37S BOELS DOLMANS CYCLINGTEAMDE
45 MØLLEBRO PEDERSEN Camilla DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
46 TENNIGLO Moniek NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
47 MARKUS Riejanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
48 RYAN Alexis USAH27´38S0H7´40S CANYON SRAM RACINGDE
49 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
50 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
51 BASTIANELLI Marta ITAH27´40S0H7´42S ALE CIPOLLINIDE
52 CROMWELL Tiffany AUS CANYON SRAM RACINGDE
53 BECKER Charlotte GER HITEC PRODUCTSDE
54 KOPPENBURG Clara GER CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
55 SOEK Julia NED TEAM SUNWEBDE
56 ALLEN Jessica AUS ORICA SCOTTDE
57 CROOKS Jenelle AUS ORICA SCOTTDE
58 SLIK Rozanne NED TEAM SUNWEBDE
59 WORRACK Trixi GER CANYON SRAM RACINGDE
60 WILD Kirsten NED CYLANCE PRO CYCLINGDE
61 DRAGOO Allie USA CERVELO - BIGLA PRO CYCLING TEAMDE
62 KNETEMANN Roxane NEDH29´12S0H9´14S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
63 VAN GOGH Natalie NEDH29´19S0H9´21S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
64 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
65 SCHMIDT Trine DEN LOTTO SOUDAL LADIESDE
66 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
67 PARKINSON Abby-Mae GBR DROPSDE
68 VAN DER MEULEN Kaat BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
69 SANGUINETI Ilaria ITA BEPINK COGEASDE
70 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
71 DAAMS Jessie BEL LOTTO SOUDAL LADIESDEPROF
72 RODIECK Wiebke GER GERMANY NATIONAL TEAMDE
73 PENTON Sara SWE TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
74 INGHELBRECHT Sarah BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
75 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE
76 LETH Julie DEN WIGGLE HIGH5DE
77 RIJKES Sarah AUT LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
78 RAGUSA Katia ITA BEPINK COGEASDE
79 RATTO Rossella ITA CYLANCE PRO CYCLINGDE
80 MUSTONEN LICHAN Sara SWE TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
81 DUVAL Eugénie FRAH29´22S0H9´24S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
82 MATHIESEN Pernille DENH30´13S0H10´15S TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
83 THORSEN Thea NORH34´11S0H14´13S HITEC PRODUCTSDE
84 JACKSON Alison CAN BEPINK COGEASDE
85 BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE
86 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI
87 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE
88 MUNOZ Paola CHI BIZKAIA - DURANGODE
89 ALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
90 HOEKSMA Ilona NED HITEC PRODUCTSDE
91 CROKET Gilke BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI
92 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
93 RIABCHENKO Tetiana UKR LENSWORLD - KUOTADE
94 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE
95 GASSNER Astrid AUT COLAVITA/BIANCHIDE
96 MUNDY Jessica AUS COLAVITA/BIANCHIDE
97 VAN VEEN Esther NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
98 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
99 RIVAT Amelie FRA LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
100 TROMP Esra NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
101 DE JONG Demi NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
102 PILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
103 NUMAINVILLE Joelle CAN CYLANCE PRO CYCLINGDE
DNF CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFMARTINEZ BONAFE Cristina ESP LOINTEKDE
DNFVAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFTHOMAS Claire GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFKALM Kelly EST ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFZORZI Susanna ITA DROPSDE
DNFWOMERSLEY Rebecca GBR DROPSDE
DNFDENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFSIMPSON Annabel GBR DROPSDE
DNFVAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFHAMMES Kathrin GER GERMANY NATIONAL TEAMDE
DNFPIERCE Amber USA COLAVITA/BIANCHIDE
DNFJONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFDEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFBRAVARD Charlotte FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
DNFRODIECK Inga GER GERMANY NATIONAL TEAMDE
DNFPETIT Lana BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFVAN GEYT Laura BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFDEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFDECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFGOESSENS Brenda BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFJONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFRICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
DNFKANTI Dorrottya HUN WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFDEFOUR Lara BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFOTTESTAD Mie Bjørndal NOR WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFKESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE
DNFANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFLAMBRECHTS Kelly BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFSTOCK Gudrun GER GERMANY NATIONAL TEAMDE
DNFSÜßEMILCH Laura GER GERMANY NATIONAL TEAMDE
DNFKÜLLMER Lisa GER GERMANY NATIONAL TEAMDE
DNFBORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFDE QUINT Pia BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFDOBRYNINA Olga RUS BEPINK COGEASDE
DNFSYRODOEVA Margarita RUS BEPINK COGEASDE
DNFSPEROTTO Maria Vittoria ITA BEPINK COGEASDE
DNFKNAUER Anna GER PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
DNFGARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
DNFKERN Špela SLO BIZKAIA - DURANGODE
DNFOYARBIDE JIMENEZ Lourdes ESP BIZKAIA - DURANGODE
DNFHOOGEBOOM Roos NED BIZKAIA - DURANGODE
DNFPÉREZ Yessica ESP BIZKAIA - DURANGODE
DNFLLAMAS GARCIA Lorena ESP BIZKAIA - DURANGODE
DNFKASPER Romy GER ALE CIPOLLINIDE
DNFSTOUGJE Chanella NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
DNFTERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE
DNFISASI CRISTOBAL Ziortza ESP LOINTEKDE
DNFDELBAERE Fien BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI
DNFMICKEY Abigail USA COLAVITA/BIANCHIDE
DNFHODGES Kendelle AUS COLAVITA/BIANCHIDE
DNFALLISON Whitney USA COLAVITA/BIANCHIDE
DNFGOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE
DNFSCHWEIZER Doris SUI TEAM VELOCONCEPT WOMENDE
DNFDRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - ETIXXDE. UCI
DNFLOPEZ MORALES Belen ESP LOINTEKDE