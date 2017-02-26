St Hilaire du Harcouêt (50) - Grand Prix d'Ouverture (1e Cat.2e Cat.)

Classement :
1 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère 3.08.30
2 GUERIN Alexis VC ROUEN 76 1ère ''
3 DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
4 BACON Romain CC NOGENT / OISE 1ère ''
5 PLOUHINEC Samuel TEAM PELTRAX - CSD 1ère 0.01.06
6 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère 0.01.43
7 BIHEL César TEAM PAYS DE DINAN 1ère ''
8 PIRY Christopher VC ROUEN 76 1ère ''
9 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ''
10 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère ''
11 RACAULT Ronan GUIDON CHALETTOIS 1ère ''
12 CARPENTIER Adrien VC ROUEN 76 1ère 0.02.21
13 RAID Risto VC ROUEN 76 1ère ''
14 MALLE Nicolas SOJASUN ESPOIR ACNC 2ème ''
15 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
16 RONXIN Pierre GUIDON CHALETTOIS 1ère ''
17 RONDEAU Fabien VC ROUEN 76 1ère ''
18 DEMEAUTIS Matthieu GUIDON CHALETTOIS 1ère ''
19 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
20 LESELLIER Arnaud ES TORIGNI 1ère ''
21 WATRELOT Jean Lou VC ROUEN 76 1ère ''
22 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE 1ère 0.04.36
23 BARBIER Pierre BMC DEVO TEAM Elite Pro 0.04.38
24 DUGUENET Stéphane GUIDON CHALETTOIS 1ère 0.08.55
25 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES 1ère ''
26 WASTIAUX Joey GUIDON CHALETTOIS 1ère 0.09.02
27 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET 1ère ''
28 MAOMA Silver VC ROUEN 76 1ère 0.09.39
29 MARIE Rodolphe LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
30 LE TIEC Maxime GUIDON CHALETTOIS 1ère ''
31 HOULETTE Thomas ES TORIGNI 1ère ''
32 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ''
33 HENRIO Ewen GUIDON CHALETTOIS 1ère ''
34 LEBRETON Romain UNION CYCLISTE CHOLET 49 1ère 0.09.45
35 SALMON Grégoire ES TORIGNI 1ère 0.09.52
36 MARIE Alexandre VC AVRANCHES 1ère 0.10.20
37 NICOLAS Théo VC ROUEN 76 1ère ''
38 LECLERC Pierrick MOYON CYCLOSPORT 2ème ''
39 BAZIN Clement PAYNAME S.C. 2ème ''
40 NISU Oskar VC ROUEN 76 1ère ''
41 PETROWSKI Joseph VC AVRANCHES 2ème ''
42 CHAN TSIN Romain AC BAYEUX 1ère ''
43 MOISSERON Pascal UC DU MORTAINAIS 2ème ''
44 JACKSON Mawby (Aus) ROAD DEVELOPMENT'-RDP ''
45 MACE Valentin AC BAYEUX 2ème ''
46 LEFEBVRE Thomas USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ''
47 JOSSET Hugo UC IFS-HEROUVILLE 2ème ''
48 MALLE Sebastien LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
49 DAUDIN GUENUGOU Franck VALLET V SPORT ''
50 PATRICK Christopher Gbr) ROAD DEVELOPMENT'-RDP ''
51 RHYS Williams (Gbr) ROAD DEVELOPMENT'-RDP ''
52 PITARD Quentin LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
53 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76 1ère ''
54 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61 2ème ''
55 DEGOT Damien ES TORIGNI 2ème ''
56 CARLIN Alexis ES TORIGNI 1ère ''
57 GOUAULT Benoit LAVAL CYCLISME 53 2ème ''
58 LECHEVALIER Matthieu TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2ème ''
59 METIVIER Romain US PETRUVIENNE 2ème ''
60 PESNEL Xavier EC SAINT VIGORIENNE 1ère ''
61 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
62 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
63 HAMEL Alexis TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
64 CHESNEL Pascal TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
65 BOUTVILLE David LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
66 LANDELLE Bastien LAVAL CYCLISME 53 1ère ''
67 ANTI Enzo VC ROUEN 76 1ère ''
68 BACON Thomas VCA DU BOURGET 1ère ''
69 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53 2ème ''
70 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
71 NOEL Cédric G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 2ème ''
72 YALE Mark ES TORIGNI 2ème ''
73 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ''
74 ELIE Maxime EC SAINT VIGORIENNE 2ème 0.10.23
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