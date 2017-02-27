Prix d'Onjon (10) - victoire de Johan Paque

Classement :
1 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN les 123,3 km en 2h55'00''
2 RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ESP 00:45
3 CHARDON Bruno ASPTT NANCY mt
4 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS mt
5 PATAT Clément TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS mt
6 LOUVET Louis S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ESP mt
7 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN ESP 01:00
8 KISKONEN Siim VC TOUCY 1ère catégorie ESP mt
9 MEREDITH Charlie VC TOUCY ESP mt
10 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI mt
11 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN mt
12 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME mt
13 RICHARDOT Eugène VC TOUCY mt
14 BOUVIER Léo AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESP mt
15 GOUSSET Victor CM AUBERVILLIERS 93 mt
16 PELLEGRIN Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ESP mt
17 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN mt
18 PHILIBERT Aurélien VC TOUCY 1ère catégorie ESP mt
19 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN mt
20 LEROY Olivier S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 2e catégorie mt
21 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE mt
22 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ESP mt
23 URBAIN Mathieu UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' mt
24 WEISS Thomas AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESP 01:55
25 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON mt
26 BOYER Kévin TEAM 974 SAINT PIERROISE ESP mt
27 GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS ESP mt
28 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ESP mt
29 LAMOUREUX Eddy VC CHATILLON mt
30 RAMELLI Bruno TEAM MACADAM'S COWBOYS mt
31 WILD Damian VC TOUCY mt
32 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ESP mt
33 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE mt
34 LE GALL Tom VC TOUCY ESP mt
35 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI mt
36 DUCROCQ Quentin UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' mt
37 MARTIN Nicolas SA VERDUNOIS mt
38 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON mt
39 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE ESP mt
40 HANNINEN Jaakko AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESP mt
41 BOUCHER Johan VC HETTANGE GRANDE mt
42 MODER Lucas TEAM MACADAM'S COWBOYS ESP mt
43 DAURIANNES Antonin AMICALE CYCLISTE BISONTINE mt
44 SOMOGYI Grégoire CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE mt
45 GUYOT Antoine TEAM MACADAM'S COWBOYS mt
46 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN mt
47 HALLOP Greg TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS ESP mt
48 DEGRANDCOURT Hadrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ESP mt
49 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN mt
50 FERAUD Marc VC HETTANGE GRANDE mt
51 DUMAY Léon S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ESP mt
52 LARGY Stéphane VC CHATILLON mt
53 GRAY Jake VC TOUCY ESP 03:45
54 GIBOULOT Gaëtan VC CHATILLON mt
55 TOULOUSE Nicolas UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' ESP mt
56 PAROISSIEN Pierre UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' mt
57 LAVOISIER Matthias TEAM MACADAM'S COWBOYS ESP mt
58 MOUREAUX Cédric PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME mt
59 ROUYER Tom ASPTT NANCY ESP mt
60 PETITNICOLAS Xavier TEAM MACADAM'S COWBOYS mt
61 HAY Frédéric VC HETTANGE GRANDE mt
62 SPEDDING Max U.V.C.A TROYES ESP mt
63 DUBAU Joshua TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS ESP mt
64 ROMANO Christophe CSC YUTZ mt
65 CABOT Guillaume VC TOUCY ESP mt
66 COUTARD Valentin VC TOUCY ESP mt
67 BERLIN SEMON Joseph AMICALE CYCLISTE BISONTINE mt
68 THOMINET Clément TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS mt
69 SIMONIN Clément AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESP mt
70 DUREUIL Gaël AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESP mt
71 HEYMANS Florian UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' ESP mt
72 CURRY James AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESP mt
73 LANCE Quentin TEAM MACADAM'S COWBOYS mt
74 FRIGIOLINI Stéphane VELO CLUB DOLOIS mt
75 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ESP mt
76 DELBOVE Jordan UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' ESP mt
77 DIARD Kévin VC UNITE SCHWENHEIM mt
78 GAZUT Damien VC TOUCY ESP mt
79 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN ESP mt
80 WEBER Théo ASPTT NANCY ESP mt
81 SCHMITT Fabien CS THIONVILLOIS mt
82 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS ESP
83 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE JUN 2
84 ZEHNICH COLMART Mathis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE JUN 2
85 DEREMETZ David US THIERVILLE ESP à 1T
86 BOUR Jérôme NANCY COURONNE CYCLISME à 1T
87 LEBLOND Hadrien U.V.C.A TROYES JUN 1 à 1T
88 NURDIN Guillaume TEAM MACADAM'S COWBOYS ESP à 1T
89 GARION Loïc NANCY COURONNE CYCLISME à 1T
90 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER à 1T
91 CARLET Pierre PAU RACING LES ISARDS à 1T
92 BEGHIN Jean Philippe CSC YUTZ à 1T
93 BERTIN Richard U.V.C.A TROYES à 1T
94 GIORDAN Maximilien U.V.C.A TROYES JUN 2 à 1T
Crédit Photo : Léa Decourtet
Source : directvelo.